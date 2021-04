Như đã thông tin trong bài viết trước , vào tháng 08.2020 hãng CD Projekt Red đã làm cho cộng đồng game thủ một phen bất ngờ khi công bố dự án The Witcher: Monster Slayer - tựa game mobile xây dựng trên thế giới The Witcher, nhưng sở hữu gameplay mang đậm dấu ấn Pokemon Go