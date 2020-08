The Witcher sắp có game di động hệt như Pokemon GO

Sau khi cuộc phiêu lưu của Geralt xứ Rivia khép lại ở bộ ba tựa game chính tuyến The Witcher, CD Projekt Red đã và đang có những động thái khai thác triệt để thương hiệu "gà đẻ trứng vàng" này. Trước đó, chúng ta đã có tựa game thẻ bài Gwent được phát hành ngay sau The Witcher 3, giờ đây, cuộc phiêu lưu hấp dẫn của những gã thợ săn quái vật này sẽ tái hiện trên nền tảng di động với The Witcher: Monster Slayer.

Dù đã có những tin đồn rò rỉ trước đó về dự án game di động lấy bối cảnh The Witcher , ít ai ngờ rằng The Witcher: Monster Slayer lại được xây dựng theo cấu trúc AR (thực tế ảo tăng cường) tương tự như Pokemon GO của Niantic.

Cụ thể, trong The Witcher: Monster Slayer game thủ sẽ hóa thân thành một thợ săn quái vật (Witcher), phiêu lưu trong thế giới giả tưởng được xây dựng hoàn toàn dựa trên dữ liệu bản đồ, thời tiết , thời gian... ngoài đời thực. Dù vậy trò chơi sẽ không mang tông màu tươi sáng như Pokemon GO , mà sẽ rất đen tối và luôn tạo cảm giác nguy hiểm thường trực - những cảm giác rất quen thuộc của dòng game The Witcher.