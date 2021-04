The Wolf Among Us 2 nên bắt chước tính năng của Life is Strange: True Colors

Mặc dù việc chờ đợi là không hề hấp dẫn đối với các game thủ nhưng các tựa game nhiều tập lại có yếu tố hồi hộp và thú vị không thể cưỡng lại. Trong số một số trò chơi nhiều tập nổi tiếng nhất là Life is Strange và The Wolf Among Us. Phần trước đã có một phần tiền truyện và phần tiếp theo được phát hành theo kiểu nhiều tập, nhưng tựa game mới nhất Life is Strange : True Colors sẽ có hướng phát triển khác so với phần trước. Mặt khác, The Wolf Among Us 2 đã có một bước phát triển khá đột phá cho phần tiếp theo.

Nhà phát triển Telltale Games đã hủy bỏ phần hai của The Wolf Among Us và các dự án khác mà họ đang thực hiện vào thời điểm đó. LCG Entertainment đã hồi sinh studio và hiện đang tiếp tục dự án The Wolf Among Us 2, và tựa game này đang được hoàn thiện từ đầu với mọi phiên bản được phát triển cùng một lúc. Điều này có khác biệt bởi vì các game đều phát triển các phần riêng biệt thay vì tất cả cùng một lúc.

Life is Strange: True Colors là phần tiếp theo rất được mong đợi vì nhiều lý do. Đây là tựa game Life is Strange đầu tiên trong lịch sử dòng game này sẽ có các phần được ra mắt cùng lúc. Đây là điểm đặc biệt mà nhiều người hâm mộ đang mong chờ.

Trò chơi vẫn sẽ được chia thành nhiều chương, và người chơi sẽ có quyền truy cập vào từng chương khi game phát hành. Hệ thống này sẽ cho phép người chơi có thời gian nghỉ ngơi giữa các cảnh nặng về cảm xúc, vì Life is Strange có xu hướng giải quyết một số chủ đề rất nặng nề, nhưng cũng sẽ phù hợp cho những người chơi thích hoành thành game càng nhanh càng tốt.

The Wolf Among Us 2 ban đầu được công bố vào năm 2019 và cho tới nay không có nhiều thông tin được công bố. Người hâm mộ biết rằng phần tiếp theo chắc chắn sẽ đến và nó sẽ xoay quanh Bigby và Snow White. Như đã đề cập trước đó, các phần tiếp theo cũng đang được phát triển cùng một lúc, vì vậy có thể giả định rằng mọi tập sẽ hoàn thành vào thời điểm ra mắt. Tuy nhiên, điều còn phải xem là liệu mỗi phần sẽ được phát hành theo kiểu nhiều phần nhỏ hay tất cả cùng một lúc.

Tương tự như Life is Strange: True Colors, tất cả các tập của The Wolf Among Us 2 sẽ được cập nhật cùng một lúc khi trò chơi ra mắt. Người chơi đã chờ đợi The Wolf Among Us 2 trong một thời gian dài và sự kiên nhẫn này có thể được đền đáp ngay lập tức.

The Wolf Among Us 2 hiện đang được phát triển.