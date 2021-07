Thông tin về phiên bản The New War của Warframe các game thủ không nên bỏ lỡ

Tại lễ hội dành cho người hâm mộ TennoCon 2021 của Warframe đã hé lộ thông tin về phiên bản rộng lớn tiếp theo The New War. Dưới đây là các thông tin mà các game thủ không nên bỏ lỡ.

The New War là bản mở rộng lớn sắp ra mắt của Warframe vào cuối năm nay dự kiến sẽ mang đến các nhiệm vụ cốt truyện lớn nhất mà Digital Extremes từng thực hiện. The New War đánh dấu một kỷ nguyên mới cho Warframe, khi ác nhân Sentients từ bên ngoài hệ mặt trời cuối cùng đến Trái đất để tiêu diệt tất cả sự sống trong Origin System.