Ubisoft đã tạo ra nhiều tựa game yêu thích của nhiều người cho nhiều thế hệ console. Đa phần là những tựa game thế giới mở, từ series Assassin's Creed cho đến loạt Far Cry đã mang đến những trải nghiệm đáng nhớ với những không gian rộng lớn.

Dưới đây là top 5 tựa game thế giới mở hay nhất của Ubisoft mà các game thủ có thể tham khảo.

Assassin's Creed: Brotherhood

Là phần thứ hai của Ezio Auditore, trò chơi này được phát hành khi seri vẫn đang được cải thiện trên các tựa game trước đó và là đỉnh cao của các tựa game đầu tiên. Nhiều tựa game sau đó, chẳng hạn như Valhalla và Black Flag cũng đã đạt được nhiều thành tựu nhất định nhưng không có tựa game nào có thể lật đổ được tượng đài mà Brotherhood đã xây trong lòng người hâm mộ.

Không phải là định nghĩa truyền thống nhất về một trò chơi thế giới mở, nhưng thế giới mà Assassin's Creed: Brotherhood tạo ra rất hoàn hảo cho các kỹ năng của Ezio.

Watch Dogs 2

Có rất nhiều điều để nói về Watch Dogs , từ sự thất vọng ban của tựa game đầu tiên đến tính chất hành động của phần tiếp theo. Tuy nhiên, khi nói đến việc đưa người chơi vào một thành phố ngoài đời thực với công nghệ và vũ khí kỳ ảo, thì khó có tựa game nào có thể làm tốt hơn San Francisco của Watch Dogs 2. Mặc dù các tựa game khác của Ubisoft làm lu mờ Watch Dogs và các phần tiếp theo của nó, nhưng loạt game này vẫn có một số thế giới mở vững chắc để khám phá, với cách chiến đấu độc đáo mà các game bắn súng góc nhìn thứ ba tương tự phải vật lộn khi so sánh.

Far Cry 3

Có nhiều người sẽ thắc mắc tại sao Far Cry 2 ở đây thay vì Far Cry 3, nhưng khi nói về trải nghiệm thì thực sự Far Cry 3 là một thế giới mở tuyệt vời, với khả năng tiếp cận rộng hơn nhiều, đồng thời có nhân vật phản diện mang tính biểu tượng nhất trong loạt game.

Immortals Fenyx Rising

Tựa game Immortals Fenyx Rising đã trở thành ứng cử viên cho bản phát hành hay nhất năm 2020 của Ubisoft, đặc biệt trong bối cảnh Assassin's Creed Valhalla và Watch Dogs Legion ra mắt cùng năm. Điều khiến tựa game này được đánh giá cao là do Ubisoft đã thay đổi các phương pháp trước đây mà nhà phát triển đã xây dựng thế giới mở. Đúng là Immortals lấy rất nhiều chi tiết từ Breath of the Wild, nhưng có nhiều cách mà tựa game này đã mang lại trải nghiệm độc đáo.

Tom Clancy's The Division 2

Ubisoft đã có khá nhiều rào cản với Tom Clancy 's The Division khi muốn tạo ra phiên bản mà người hâm mộ đã mong đợi. The Division 2 đã đưa người chơi đến một thế giới hoàn toàn mới, tiếp tục đáp ứng những mong đợi đó và trở thành một đối thủ đáng gờm trong thể loại game bắn súng bắn súng sau gần hai năm. Tuy không được lòng tất cả mọi người nhưng thế giới trong Tom Clancy's The Division 2 trở nên sống động theo những cách độc đáo.

Trong danh sách 5 tựa game thế giới mở hay nhất của Ubisoft kể trên bạn đã thử qua tựa game nào, hãy chia sẻ cùng chúng tôi tại phần bình luận nhé!