Bất chấp hợp tác giữa Lucasfilm và Ubisoft, EA tuyên bố sẽ tiếp tục làm game Star Wars

Trong thời gian qua EA đã xuất bản một số tựa game bom tấn nổi tiếng, khởi động lại Star Wars Battlefront và tiếp theo sẽ là Star Wars Battlefront 2 , cũng như mang đến cho người chơi trải nghiệm bay lên bầu trời trong các trận chiến không gian táo bạo của Star Wars Squadrons. Tuy nhiên, viên ngọc quý nhất có thể kể đến là Star Wars Jedi: Fallen Order , với Respawn Entertainment tạo ra một cuộc phiêu lưu một người chơi tập trung vào câu chuyện, tiếp nối cốt truyện của Revenge of the Sith và A New Hope. Với việc vào năm ngoái EA đã tuyên bố tựa game Star Wars đầu tiên trong seri, có vẻ như một phần trong tương lai của EA sẽ làm việc cùng với Respawn để phát triển phần tiếp theo.