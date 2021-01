Assassin’s Creed và nhiều game khác sắp được chuyển thể thành phim trên Netflix

Với sự thành công của các phim chuyển thể từ game như Castlevania và The Witcher, không có gì ngạc nhiên khi Netflix “thừa thắng xông lên". Hiện phía cộng đồng đang lan truyền tin đồn về những tựa game được yêu thích như God of War, Elder Scrolls và Legend of Zelda có thể sẽ được chuyển thể trên dịch vụ của Netflix . Tuy nhiên, Netflix đã xác nhận các bản chuyển thể sắp tới và các mùa tiếp theo của Castlevania và The Witcher . Trong thông báo gần đây nhất Assassin's Creed sẽ được xuất hiện trên nền tảng này giống như Witcher.

Dưới đây là danh sách các tựa game sẽ được chuyển thể thành phim trên Netflix:

1. Assassin's Creed

Loạt game Assassin's Creed của Ubisoft là một trong những loạt game nổi tiếng nhất. Năm 2016, bộ phim Assassin's Creed không thành công như mong đợi và cả Netflix và Ubisoft đều không đề cập đến bất kỳ chi tiết nào về câu chuyện cũng như nhân vật chính. Trong một bài báo trên trang web của Ubisoft họ tuyên bố thỏa thuận bao gồm nhiều loạt phim khác nhau, đầu tiên sẽ là hành động hoành tráng trong khi những phần khác sẽ là phim hoạt hình và chuyển thể từ anime.

2. Cyberpunk: Edgerunners

Anime này được sản xuất bởi Trigger Studio với cốt truyện dựa trên tựa game Cyberpunk 2077 của CD Projekt Red. Cyberpunk 2077 phát hành vào mùa thu năm 2020 và anime Cyberpunk: Edgerunners dự kiến sẽ ra mắt vào năm 2022. Bối cảnh Cyberpunk: Edgerunners cũng diễn ra ở Thành phố đêm, nhưng câu chuyện sẽ hoàn toàn mới trong khi vẫn xoay quanh các khái niệm như nỗi ám ảnh về chỉnh sửa cơ thể và con đường cuộc sống của những đứa trẻ đường phố. Đây là tựa game thứ 2 được chuyển thể thành phim của CD Project Red sau The Witcher.

3. Splinter Cell

Ubisoft và Netflix đang sản xuất một loạt phim hoạt hình cho tựa game Splinter Cell của Tom Clancy. Trò chơi Splinter Cell cuối cùng được phát hành vào năm 2013 và loạt phim hoạt hình có thể làm sống lại trò chơi.

Splinter Cell được biết đến với sự nhấn mạnh vào khả năng tàng hình và chiếc kính xanh biểu tượng mà nhân vật chính đeo. Câu chuyện tập trung vào một bộ phận hư cấu trong Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA) để chống lại các mối đe dọa.

4. The Division

The Division là một tựa game khác từ thương hiệu Tom Clancy của Ubisoft sẽ có mặt trên Netflix. The Division sẽ là một bộ phim người thật đóng. Hiện chưa có nhiều thông tin về việc cốt truyện sẽ chuyển thể từ các trò chơi The Division hay sẽ được làm lại hoàn toàn. Nếu giống như trò chơi thì sẽ có bối cảnh thành phố New York hậu tận thế sau khi một đại dịch giết chết hàng triệu người và khiến thành phố rơi vào cảnh hỗn loạn. Có thông tin từ Ubisoft giải thích về dàn diễn viên và phi hành đoàn tham gia thực hiện bộ phim, ngoài ra không có thông tin nào khác được tiết lộ.

5. Resident Evil

Loạt game zombie nổi tiếng của Capcom sắp được ra mắt trên Netflix dưới dạng một loạt phim hoạt hình có tên Resident Evil: Infinite Darkness. Đây sẽ là một bộ anime hành động kinh dị hồi hộp về Leon S Kennedy và Claire Redfield, hai nhân vật chính lần đầu tiên ra mắt trong Resident Evil 2. Loạt phim này sẽ ra mắt đúng dịp kỷ niệm 25 năm Resident Evil. Không chỉ vậy, Netflix cũng đang thực hiện bộ phim truyền hình Resident Evil trong đó cốt truyện sẽ khác với loạt phim hoạt hình.

6. The Witcher

The Witcher là một bộ phim truyền hình kể về Geralt of Rivia, một thợ săn quái vật ở một nơi mông muội. Tựa game The Witcher là một game nhập vai được phát triển bởi CD Projekt Red được phát hành vào năm 2007 lấy cảm hứng từ những cuốn sách của Andrzej Sapkowski. Netflix xác nhận rằng phần thứ hai đang được sản xuất. Netflix đã chia sẻ một phần kịch bản của câu chuyện và cũng đã lên kế hoạch cho phần tiền truyện của The Witcher với tên gọi The Witcher: Blood Origin.

7. Devil May Cry

Vào năm 2018, Adi Shankar - nhà sản xuất của Castlevania đã thông báo rằng một loạt phim hoạt hình Devil May Cry đang trong quá trình sản xuất. Shankar nói rằng anh ấy coi loạt Devil May Cry sắp tới như một phần trong "chiến lợi phẩm đa vũ trụ" của mình cùng với Castlevania.

Người hâm mộ trên Reddit đã tìm thấy một quả trứng phục sinh của Devil May Cry bằng thanh kiếm của Dante có tên là Rebellion trong một cảnh của Castlevania phần 3. Tuy nhiên, Capcom hay Netflix vẫn chưa đề cập đến việc liệu phần này có thực sự đang được phát triển hay không.

8. Castlevania

Castlevania là loạt phim hoạt hình được phát hành lần đầu tiên vào năm 2017 và đã có ba mùa thành công cho đến nay. Kết thúc đầy kịch tính và khó hiểu của mùa 3 đã khiến người hâm mộ bàn tán về nội dung của mùa 4. Hãy yên tâm, mùa 4 đang "trở thành hiện tượng" theo lời đạo diễn Samuel Deats. Deats cũng chia sẻ một vài ảnh chụp màn hình về quá trình sản xuất cho mùa sắp tới. Ảnh chụp màn hình là khuôn mặt của Sypha và Trevor, dường như trong hoặc sau một trận chiến. Hiện vẫn chưa có bất kỳ thông tin chính nào được chia sẻ về mùa 4.

9. The Cuphead Show

Cuphead, một tựa game indie của Studio MDHR từ năm 2017 được lấy cảm hứng từ những bộ phim hoạt hình lâu đời từ những năm 1930. The Cuphead Show là một cuộc phiêu lưu hài hước về hai anh em ruột Cuphead và Mugman. Vào đầu năm nay, Netflix đã tiết lộ rằng loạt phim hoạt hình này sẽ có phong cách hình ảnh tương tự trong game. Netflix đã xóa tweet đưa ra thông báo này, nhưng họ đã tạo một trang cho chương trình này trên Netflix.

10. Sonic The Hedgehog

Netflix đã thông báo trên Twitter rằng loạt phim hoạt hình 3D Sonic the Hedgehog đang được phát triển. Cho đến nay, Netflix không đưa ra bất kỳ thông tin nào khác ngoài ngày phát hành và các quan hệ đối tác liên quan. Với đối tác Wildbrain, một studio sản xuất các chương trình truyền hình nổi tiếng dành cho trẻ em đứng sau loạt phim này có nghĩa là Sonic the Hedgehog có thể nhắm đến khán giả nhỏ tuổi.

Trong danh sách các game sắp được chuyển thể thành phim trên Netflix kể trên, bạn mong đợi tựa nào nhất? Hãy chia sẻ cùng chúng tôi tại phần bình luận nhé!