Top 10 game kinh dị được mong đợi trong năm 2021

Có rất nhiều tựa game kinh dị tiềm năng sẽ ra mắt vào năm 2021 và dưới đây là danh sách 10 game kinh dị được mong đợi nhất.

Back 4 Blood

Turtle Rock Studios đã thành công với tựa game Left 4 Dead được giới phê bình đánh giá cao, tuy nhiên đến nay hãng vẫn chưa có thêm nhiều tựa game đạt được đỉnh cao tương tự. Trong khi chưa có thông tin về Left 4 Dead 3, hãng đang chuẩn bị ra mắt Back 4 Blood, đây có thể là thứ gần nhất với Left 4 Dead 3 mà các game thủ có thể trải nghiệm trong khi chờ đợi.

Back 4 Blood có cách chơi gần giống như Left 4 Dead, nhưng với đồ họa được cải thiện đáng kể, nhiều loại zombie hơn và các nhân vật mới.

Back 4 Blood ra mắt vào ngày 22.6 trên PC, PS4, PS5, Xbox One và Xbox Series X.

Dying Light 2

Được công bố ban đầu trong cuộc họp báo E3 2018 của Microsoft, thông tin mới về Dying Light 2 đã chậm lại trong thời gian gần đây mặc dù lịch ra mắt dự kiến vào cuối năm nay. Lối chơi của Dying Light 2 khá ấn tượng và nhận được những lời khen ngợi dành cho thế giới mở, cốt truyện phân nhánh và lối chơi tiêu diệt zombie.

Dying Light 2 đang được phát triển cho các nền tảng PC, PS4, PS5, Xbox One và Xbox Series X.

Little Nightmares 2

Bản gốc Little Nightmares nhìn chung được các nhà phê bình và người hâm mộ game kinh dị đón nhận nồng nhiệt, những người bị ấn tượng bởi phong cách đồ hoạ rùng rợn đậm chất Tim Burton cùng với lối chơi giải đố. Little Nightmares 2 trông sẽ rùng rợn như trò chơi gốc, người chơi sẽ chạm trán với những quái vật mới và những địa điểm mới đáng sợ để khám phá.

Trong khi chờ đợi ngày ra mắt chính thức, hiện nay các game thủ đã có thể chơi thử bản demo của game vào tháng tới.

Little Nightmares 2 ra mắt vào ngày 11.2 trên các nền tảng PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One và Xbox Series X.

Martha Is Dead

Thông tin về nền tảng ra mắt của Martha Is Dead làm các game thủ khá “rối não”. Ban đầu Martha Is Dead được quảng cáo là một trò chơi kinh dị trên PS5 với đồ họa chân thực. Sau đó vài tháng, có vẻ như Martha Is Dead sẽ là phiên bản độc quyền của Xbox Series X. Và cuối cùng, vài tháng sau đó, người ta đã làm rõ rằng Martha is Dead thực sự sẽ ra mắt trên hệ máy chơi game PlayStation.

Được quảng cáo là một trò chơi tâm lý kinh dị lấy bối cảnh trong Thế chiến 2, người chơi sẽ vào vai chị gái của Martha ngay sau vụ giết người tàn bạo.

Martha is Dead sẽ ra mắt vào năm 2021 trên các nền tảng PC, PS5 và Xbox Series X.

The Medium

Một trong những game kinh dị lớn ra mắt trong năm 2021 là The Medium của Bloober Team. Bloober Team đang cố gắng khẳng định mình là một trong những nhà phát triển game hàng đầu khi nói đến các tựa game kinh dị và The Medium rất có thể giúp họ hoàn thành mục tiêu đó. Khác với thương hiệu game kinh dị góc nhìn thứ nhất điển hình của Bloober Team, The Medium thay vào đó lấy cảm hứng từ các tựa game kinh dị sinh tồn cổ điển như Silent Hill, đồng thời sử dụng lợi thế của máy chơi game thế hệ tiếp theo theo đó người chơi có thể khám phá hai phiên bản giống nhau cùng một lúc.

Phương tiện ra mắt ngày 28.1 trên PC và Xbox Series X.

The Outlast Trials

Trong thập kỷ qua, loạt game Outlast đã tạo được danh tiếng xứng đáng là một trong những loạt game kinh dị hay nhất trên thị trường. Tất cả các trò chơi Outlast được phát hành cho đến nay đều đáng chú ý với đặc trưng bầu không khí ngột ngạt và cách xây dựng cảm giác bị cô lập cho người chơi. Outlast Trials sẽ đi theo một hướng khác, bao gồm lối chơi nhiều người chơi thay vì nội dung chơi đơn mà các game thủ mong đợi. Cho đến nay vẫn chưa có nhiều thông tin về The Outlast Trials, nhưng nhà phát triển Red Barrels hy vọng sẽ phát hành nó vào cuối năm nay.

Rainbow Six Quarantine

Rainbow Six được biết đến là loạt game bắn súng chiến thuật , nhưng điều đó sẽ thay đổi với Rainbow Six Quarantine sắp tới. Rainbow Six Quarantine sẽ xây dựng dựa trên nền tảng của Rainbow Six Siege là một game bắn súng co-op ba người chơi, trong đó người chơi phải đấu tranh với những ký sinh trùng ngoài hành tinh.

Rainbow Six Quarantine đang được phát triển cho các nền tảng PC, PS4, PS5, Xbox One và Xbox Series X.

Resident Evil 8

Sau một số tựa game thiên về hành động, Resident Evil 7 cuối cùng đã đưa dòng game đầu tiên của Capcom trở lại nguồn gốc kinh dị sinh tồn của nó. Việc trò chơi sử dụng góc nhìn thứ nhất thay vì góc nhìn thứ ba truyền thống đã gây ra tranh cãi trước khi ra mắt, nhưng Resident Evil 7 đã chứng minh là đúng với tinh thần của tựa game gốc và tập trung vào kinh dị, khám phá, và giải câu đố.

Resident Evil 8 dự kiến ra mắt vào cuối năm nay cho các nền tảng thế hệ tiếp theo và có thể cả hệ thống thế hệ hiện tại, mặc dù điều đó vẫn chưa được chính thức xác nhận. Là phần tiếp theo của Resident Evil 7, Resident Evil 8 một lần nữa có sự góp mặt của nhân vật chính Ethan Winters khi anh tự mình chống lại tất cả các loại quái vật khủng khiếp. Bối cảnh lần này là một ngôi làng nông thôn Châu u, nơi người hâm mộ có thể mong đợi được khám phá mọi thứ từ quái vật Resident Evil truyền thống đến người sói.

Anh hùng Resident Evil lâu năm Chris Redfield cũng sẽ xuất hiện trong Resident Evil 8, mặc dù vai trò chính xác của anh ấy trong câu chuyện vẫn chưa được tiết lộ. Có tin đồn rằng ngày phát hành Resident Evil 8 sẽ vào một thời điểm nào đó trong tháng 4, vì vậy có khả năng Capcom sẽ sớm tiết lộ thêm về tựa game kinh dị sinh tồn rất được mong đợi này.

Resident Evil 8 đang được phát triển cho các nền tảng PC, PS5 và Xbox Series X.

Returnal

Housemarque được biết đến nhiều nhất với các game bắn súng hầu hết đều có quy mô tương đối nhỏ. Dự án tiếp theo của Housemarque có quy mô lớn hơn nhiều, với Returnal năm 2021 đóng vai trò là một game bắn súng góc nhìn thứ ba có kinh phí lớn. Được mô tả là một game tâm lý kinh dị, trong Returnal người chơi phải khám phá một hành tinh kỳ dị khi bị mắc kẹt trong một vòng lặp thời gian. Giống như các trò chơi trước của Housemarque, Returnal sử dụng ánh sáng rực rỡ, đầy màu sắc, nhưng những hình ảnh mãn nhãn đó đang được ghép nối với một số hình ảnh kinh dị. Không rõ Returnal sẽ nghiêng về thể loại kinh dị đến mức nào, nhưng sự pha trộn giữa hành động khoa học viễn tưởng và kinh dị có thể là một sự kết hợp hấp dẫn.

Returnal ra mắt ngày 19.3 dành riêng cho PS5.

Scorn

Scorn lần đầu tiên được công bố vào năm 2016, nhưng cuối cùng tựa game dự kiến sẽ ra mắt vào năm 2021, là một tựa game kinh dị khoa học viễn tưởng độc quyền trên Xbox Series X. Scorn là một game bắn súng góc nhìn thứ nhất trong đó người chơi khám phá một thế giới ngoài hành tinh. Có vẻ như Scorn sẽ là một trong những tựa game gây sợ hãi nhất được phát hành trong một thời gian khá dài, vì vậy có thể sẽ là một lựa chọn tốt cho những người yêu thích thể loại kinh dị.

Scorn dự kiến ra mắt trong năm nay trên PC và Xbox Series X.

Trong danh sách các game kinh dị được mong đợi trong năm 2021 kể trên, bạn thích game nào nhất? Hãy chia sẻ cùng chúng tôi tại phần bình luận nhé!