Tựa game được mong đợi nhất trong năm 2022 The Lord of The Rings: Gollum công bố demo

Kể từ khi được công bố, The Lord of The Rings: Gollum đã trở thành một trong những tựa game được mong đợi nhất trong năm 2022. Mới đây tại sự kiện Future Games Pre-Show đã hé lộ cái nhìn sâu hơn về một trong những nhân vật phức tạp nhất trong game và mối quan hệ ràng buộc đã được che đậy trong bí ẩn.

Bên cạnh việc tập trung nhiều vào câu chuyện, The Lord of the Rings: Gollum xoay quanh lối chơi rình rập căng thẳng, nhân vật chính phải lẻn qua các khu vực rộng lớn của Mordor để tránh sự chú ý không mong muốn.

Bản demo cho thấy bối cảnh trong game gồm vùng đất có các hang động, đá núi lửa và các đường hầm đầy nhện, phần lớn địa hình của vị trí trung tâm là rất nguy hiểm. Người chơi sẽ có một kho các kỹ năng leo trèo khi Gollum có thể leo lên mặt vách đá và nhảy qua những khoảng trống nguy hiểm. Ngoài ra, anh ta sẽ có thể chạy xuyên tường, leo cột và trượt xuống các bề mặt dốc.

Thật không may Gollum không thành thạo trong việc chiến đấu như leo trèo vì vậy nhân vật phải dựa vào các cuộc tấn công lén lút, ẩn nấp để tồn tại. Tiếng ồn cũng sẽ đóng một vai trò quan trọng trong các phân đoạn này, nhân vật chính có thể sử dụng các giác quan nhạy bén của mình để đánh giá liệu có kẻ thù nào nghi ngờ sự hiện diện của anh ta hay không.

Gollum cũng sẽ có một đồng minh NPC hỗ trợ trong suốt trò chơi. Một nhân vật con người được gọi là Grashneg hợp tác với nhân vật chính, yêu cầu người chơi hộ tống họ qua một lối đi thiếu ánh sáng đầy rẫy những mối nguy hiểm. Đổi lại, Grashneg có thể sử dụng sức mạnh tàn bạo của mình để phá vỡ các bức tường, giúp Gollum tiếp tục nhiệm vụ của mình.

Được biết trong The Lord of The Rings: Gollum cũng sẽ có hệ thống sức bền tương tự như các tựa game như Shadow of the Colossus và Breath of the Wild