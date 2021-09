Tựa game RPG giáo dục The Mechanical World of Dr. Gearbox ra mắt bản demo trên Steam

Nhà phát triển Flamehawk Studios đã công bố một game nhập vai theo lượt mang tính giáo dục có tên The Mechanical World of Dr. Gearbox sẽ phát hành lên Steam vào mùa lễ này. Ngoài ra, bản demo đầu tiên sẽ được giới thiệu tại sự kiện Steam Next Fest diễn ra từ ngày 1-7.10.021.

The Mechanical World of Dr. Gearbox kể về câu chuyện của một đứa trẻ tình cờ đến một phòng thí nghiệm khoa học. Trong phòng thí nghiệm này, người chơi sẽ gặp Tiến sĩ Phineas Gearbox, người đã mất hai trợ lý, gây ra một sự xáo trộn giữa các thiên hà có thể khiến hành tinh bị thay đổi. Theo Flamehawk Studios, The Mechanical World of Dr. Gearbox nhằm mục đích cải thiện và thay đổi cách người chơi nhìn nhận các tựa game giáo dục.

Thay vì chỉ tập trung vào toán học, The Mechanical World of Dr. Gearbox mang đến tuyển chọn hơn 40 bài học STEM (khoa học, công nghệ , kỹ thuật và toán học) do các chuyên gia cố vấn giáo dục và nhà văn phụ trách. Điều khiến The Mechanical World of Dr. Ngoài ra, phụ huynh và giáo viên có thể sử dụng The Mechanical World of Dr. Gearbox để giúp việc học tốt hơn thông qua game.

Về lối chơi, The Mechanical World of Dr. Gearbox có tính năng chiến đấu theo lượt đa dạng. Người chơi càng giải quyết được nhiều vấn đề thì phép thuật và đòn tấn công của họ sẽ càng mạnh. Game cũng có tính năng tạo nhân vật có thể tùy chỉnh cấp cao bao gồm xe lăn, chân tay giả, kính đeo mắt, cấy ghép thính giác, v.v. để đảm bảo rằng mọi người chơi đều có thể cảm thấy bản thân mình trong đó. Tựa game cũng sẽ đề cập đến cuộc đấu tranh của một người mắc bệnh tâm thần, khi Tiến sĩ Gearbox cho thấy những dấu hiệu ban đầu của bệnh Alzheimer. Theo Flamehawk Studios, các nhà phát triển có kế hoạch "biến điều này thành câu chuyện một cách trang nhã" để giúp các game thủ trẻ hiểu về các căn bệnh thường gặp.

The Mechanical World of Dr. Gearbox cũng cho phép người chơi khám phá bốn khu vực chính được lấy cảm hứng từ các khu vực thực tế ở Bắc Mỹ, chẳng hạn như Kerhonkson, New York và Jasper, Alberta. Người chơi có thể bắt đầu một cuộc phiêu lưu với một người bạn đồng hành đáng tin cậy theo dõi và tháo dỡ nhiều cổng nhất có thể trước khi thế giới bị tràn ngập bởi những sinh vật từ các cõi xa xôi. Nhìn chung, Flamehawk Studios nhằm mục đích thay đổi cách mà các game có thể được sử dụng làm công cụ học tập. Mặc dù các game giáo dục không có gì mới, nhưng The Mechanical World of Dr. Gearbox sẽ là một trải nghiệm độc đáo nhờ cốt truyện sâu sắc, hệ thống tạo nhân vật đa dạng cũng như các bài học được đan xen liền mạch vào trò chơi.

The Mechanical World of Dr. Gearbox sẽ phát hành vào cuối năm 2021 trên PC.