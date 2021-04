Age of Empires 4 tung trailer giới thiệu gameplay hấp dẫn

Trong những năm qua, Microsoft đã ra mắt các phiên bản Age of Empires 2 và Age of Empires 3 , và hãng thậm chí còn phát hành một bản mở rộng Age of Empires 2 mới có tên Lords of the West. Mới đây Entertainment vừa tung trailer Age of Empires 4 để chuẩn bị cho lần phát hành sắp tới.