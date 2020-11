Assassin's Creed Valhalla chính thức ra mắt hôm nay, game thủ “xỉu lên xỉu xuống“

Sự thay đổi này thể hiện từ xung đột Assassin-Templar (hoặc trong trường hợp này là Hidden Ones so với Order of the Ancients), cách chiến đấu, cơ chế game, khám phá và có lẽ phần tốt nhất của điều này là trải nghiệm có thể tùy chỉnh linh động. Người chơi không chỉ có thể lựa chọn nhân vật Eivor nam hoặc nữ mà họ còn có thể điều chỉnh độ khó riêng lẻ cho từng hoạt động khám phá, chiến đấu và tàng hình. Đây là một bước tiến dài trong việc biến câu chuyện của Eivor trở thành câu chuyện của người chơi trong Assassin's Creed Valhalla