Rò rỉ thông tin The King of Fighters 15 sẽ ra mắt vào năm 2021 do “lỗi đánh máy“

Một sai lầm của SNK đã vô tình tiết lộ rằng The King of Fighters 15 sẽ được công bố và phát hành vào năm 2021. Thông báo ban đầu dự định vào ngày 6.1, tuy nhiên, nó đã bị hoãn lại và một số ảnh chụp màn hình đã bị phát hành nhầm cùng với thông cáo báo chí của King of Fighters 14 Tin tức liên quan đến The King of Fighters 15 xuất phát từ một thông cáo báo chí tại Tây Ban Nha, có thể là một thông cáo được tổng hợp trước khi đoạn trailer sắp tới bị hoãn lại.