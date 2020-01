Vào ngày 31.01 (giờ Việt Nam), Battlefield 5 đã chính thức cập nhật Chapter 6: Into The Jungle, đây là bản DLC miễn phí được ra mắt đúng như lịch trình đã cam kết từ EA. Tâm điểm của Into The Jungle chính là bản đồ chơi Solomon Islands - tái hiện những trận đánh khốc liệt tại quần đảo Solomon trong Đệ nhị Thế chiến. Theo chính sử, vùng đảo này đã diễn ra nhiều trận đánh cực kỳ khốc liệt giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản trong chiến dịch Guadalcanal, đóng vai trò quan trọng trong việc định hình chiến sự tại mặt trận Thái Bình Dương.