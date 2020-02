Captain Tsubasa: Rise of New Champions là tựa game reboot (khởi động lại) thương hiệu Tsubasa trên hệ máy PlayStation, sau nhiều năm vắng bóng và chỉ xuất hiện trên nền tảng di động. Trò chơi được phát hành bởi Bandai Namco - cái tên "chuyên trị" những tựa game chuyển thể từ truyện tranh Nhật Bản. Dự kiến, Captain Tsubasa: Rise of New Champions sẽ ra mắt trong năm nay, nhiều khả năng sẽ cùng thời điểm với giải đấu Olympic Châu Á 2020 được tổ chức tại Nhật Bản.