Resident Evil Resistance là phần chơi mạng với cấu trúc khá độc đáo của Resident Evil 3, là cũng là lần đầu tiên xuất hiện trong toàn bộ series. Phần chơi này có cấu trúc khá giống với Dead By Daylight, Friday the 13th... cho phép một người chơi chống lại 4 game thủ khác. Người chơi đóng vai "ác" được gọi là Mastermind, sẽ có khả năng can thiệp rất nhiều vào bản đồ chơi để tạo ra những chướng ngại vật, zombie, bẫy... để đánh bại 4 game thủ còn lại (gọi là những Survivors). Hiện tại, Resident Evil Resistance đang trong giai đoạn thử nghiệm miễn phí đến hết ngày 04.03.2020.