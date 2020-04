Gears of War là một trong những thương hiệu game nổi tiếng nhất của nhà Microsoft, được nhìn nhận rộng rãi như một tượng đài gắn liền với hệ máy Xbox. Bên cạch mạch game chính, Gear of War cũng ra mắt nhiều phiên bản ngoại truyện mà Gears Tactics là một trong số đó.

Gears Tactics lấy bối cảnh trước thời điểm phần đầu tiên của Gears of War, kể về cuộc chiến của Gabe Diaz và biệt đội của ông ta. Đáng chú ý, đầy là phần game đầu tiên được xây dựng theo hình chức chiến đấu theo lượt (Turn-based), khác biệt hoàn toàn so với phong cách bắn súng/hành động của dòng game Gears of War. Trước mắt, Gears Tactics sẽ phát hành độc quyền trên PC vào ngày mai (28.04), trước khi ra mắt phiên bản dành cho Xbox One.