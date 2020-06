Còn đúng 15 ngày nữa, "siêu phẩm" The Last Of Us Part 2 sẽ chính thức ra mắt cộng đồng game thủ toàn cầu.

Vào rạng sáng nay, Sony và Naughty Dogs đã ra mắt đoạn State Of Play của The Last Of Us Part 2 dài 24 phút, thể hiện nhiều góc độ mới mẻ về "bom tấn" rất được mong đợi này.