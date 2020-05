Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios (SIE Worldwide Studios) là tập hợp những đơn vị phát triển game thuộc quyền sở hữu của Sony, với mục đích phát triển các sản phẩm độc quyền, chủ yếu dành cho hệ máy PlayStation. Tuy nhiên, để tạo đà phát triển cho hệ máy PlayStation 5 (PS5) sắp ra mắt, Sony tinh gọn thương hiệu này thành tên gọi mới PlayStation Studios.

Đánh dấu sự kiện này, PlayStation Studios vừa ra mắt đoạn Intro mang phong cách Marvel, nhằm đánh dấu tất cả những tựa game độc quyền PlayStation mà bạn trải nghiệm trong tương lai. Nhưng Studio lừng danh thuộc PlayStation Studios có thể kể đến như Polyphony Digital (Gran Turismo), Naughty Dog (Uncharted, The Last of Us), Insomniac Games ( Spider-Man ), Santa Monica Studio (God of War), Media Molecule, Sucker Punch (inFamous, Ghost of Tsushima)...