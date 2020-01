Romance Of The Three Kingdoms XIV ra mắt trailer mới

Ra mắt từ năm 1985, Romance Of The Three Kingdoms là một trong những series game lầy đề tài Tam Quốc "có tuổi" bậc nhất của ngành công nghiệp game. Trò chơi được phát triển bởi Koei, từng làm say mê nhiều thế hệ game thủ. Trái với người anh em Dynasty Warriors, Romance Of The Three Kingdoms thuần về tính chiến thuật và kén người chơi hơn hẳn, tuy nhiên, trò chơi được đánh giá rất cao về chiều sâu, tính phức tạp và mô tả sống động những điển tích/nhân vật của thời Tam Quốc.

Vào ngày 28.02 tới, Romance Of The Three Kingdoms XIV sẽ chính thức ra mắt cộng đồng game thủ toàn cầu trên hai hệ máy PS4 và PC. Ngoài những cải tiến nổi bật về đồ họa, trò chơi còn gây chú ý khi quyết định đưa gameplay về lại với những công thức quen thuộc của Romance Of The Three Kingdoms XI - vốn rất thành công khi phát hành năm 2006.