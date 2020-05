Liên tục hoãn ngày ra mắt, lộ hàng loạt cutscreen quan trọng ảnh hướng đến trải nghiệm cốt truyện... The Last of Us Part 2 đang phải đối diện với rất nhiều khó khăn trong khâu quảng bá và phát hành trò chơi. Ngoài ra, Sony cũng phải đang vất vả dập tắt tin đồn đội ngũ Naughty Dogs (đơn vị phát triển trò chơi) đang bất mãn vì quá trình làm việc nặng nhọc của dự án The Last of Us Part 2.

Trong một nỗ lực nhằm chuẩn bị cho ngày phát hành chính thức 29.05.2020, mới đây, Sony đã ra mắt trailer giới thiệu thêm về cốt truyện của The Last of Us Part 2, hé lộ không khí u ám và khá nặng nề trong diễn tiến câu chuyện của tựa game này.