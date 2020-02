Những hầm ngục bất tận, những hẻm hóc tăm tối đầy nguy hiểm, nhưng cũng chứa đựng rất nhiều điều hấp dẫn chờ đợi bước chân kẻ thám hiểm... đây chính là những không khí đặc trưng của Below - tựa game khám phá hầm ngục được đánh giá rất cao của Capybara Games. Ra mắt từ cuối năm 2018, đến nay, Below đã có mặt trên PC, Xbox One và gặt hái nhiều giải thưởng danh giá.