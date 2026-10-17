Games ON: Hải Phòng 2026! Đón gần 50.000 lượt khách, khép lại thành công 3 trận chung kết Esports giải Vô địch quốc gia

Diễn ra vào hai ngày 10 - 11.10, tại Quảng trường Nhà hát thành phố, Games ON: Hải Phòng 2026! được tổ chức với sự cho phép của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tại sự kiện, Cục Thể dục thể thao ủy quyền cho Hải Phòng đăng cai chung kết các giải Vô địch quốc gia Thể thao Điện tử, do VNGGames phối hợp VIRESA cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng triển khai.

Đồng hành sự kiện có đối tác chiến lược FanG, nền tảng livestream gaming - Esports của FPT Play và đối tác đồng hành nền tảng thương mại điện tử Shopee.

3 trận chung kết Esports quốc gia lần đầu tổ chức ở thành phố cảng

3 trận chung kết Esports quốc gia tạo nên điểm nhấn của Games ON: Hải Phòng 2026!, bao gồm các giải Vô địch quốc gia Đấu Trường Chân Lý (nội dung đơn nữ) - giải Vô địch Thể thao điện tử Sinh viên 2026 - Đấu Trường Chân Lý và Giải Vô địch quốc gia Liên Minh Huyền Thoại 2026 (VCS 2026).

Trong lần đầu tổ chức, nội dung đơn nữ của Đấu Trường Chân Lý mở ra cơ hội mới để cộng đồng người chơi nữ khẳng định năng lực tại một sân chơi có tính cạnh tranh cao và thúc đẩy phong trào Esports nữ Việt Nam. Chung cuộc, Nguyễn Thị Khánh Huyền vinh dự trở thành nhà vô địch nữ đầu tiên của giải Vô địch Esports quốc gia..

Còn tại hạng mục Sinh viên - bộ môn Đấu Trường Chân Lý, Lò Quốc Bảo, sinh viên Trường đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội đã lên ngôi. Nội dung mới cho thấy tiềm năng lớn của nhóm tuyển thủ học đường, tạo điều kiện để thế hệ trẻ tích lũy kinh nghiệm, phát triển tư duy để sẵn sàng cho hệ thống giải đấu chuyên nghiệp.

Khép lại ngày hội là trận chung kết VCS mùa giải 2026, khi Saigon MVK Academy đánh bại Saigon Warriors với tỷ số 3 - 0 đầy thuyết phục để đăng quang. Theo ông Lê Trung Kiên, Phó chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, việc lần đầu tổ chức sự kiện Esports ngoài trời góp phần thúc đẩy sự phát triển của hệ thống thi đấu Thể thao Điện tử quốc gia theo hướng chuyên nghiệp, đồng bộ; đồng thời tạo động lực phát triển phong trào Esports tại thành phố Hải Phòng nói riêng và trên cả nước nói chung.





Lễ hội văn hóa - giải trí - âm nhạc giàu cảm xúc đậm dấu ấn VNGGames

Ngoài các giải Esports Vô địch quốc gia, Games ON: Hải Phòng 2026! mang tới không gian trải nghiệm với hơn 20 tựa game đang được VNGGames phát hành tại Việt Nam, bao gồm: Liên Minh Huyền Thoại, Đấu Trường Chân Lý, Liên Minh Huyền Thoại: Tốc Chiến, VALORANT, PUBG Mobile, Crossfire:Legends, Play Together VNG, ZingSpeed Mobile, MU Lục Địa VNG, Vũ trụ các game Gunny, Thiên Long Bát Bộ VNG, Total Football VNG và nhiều game khác. Tại đây, người tham dự có thể thỏa sức trải nghiệm, tham gia minigame, thử thách và nhận những phần quà hấp dẫn. VNGGames ghi nhận có gần 50,000 lượt khách tham dự và hòa mình vào các hoạt động.

Đặc biệt, đêm nhạc hội "Dấu ấn Games ON: Hải Phòng 2026!" mang đến trải nghiệm giải trí ấn tượng với dàn nghệ sĩ khách mời gồm: Hà Lê, Văn Mai Hương, Hậu Hoàng, Phương Ly và Bảo Trâm. Ca khúc "Legends Never Die" gắn với tựa game LMHT qua giọng hát nội lực của Văn Mai Hương để lại không gian âm nhạc cảm xúc cho người dân Hải Phòng.

Đánh giá về sự kiện, ông Lã Xuân Thắng, Giám đốc Điều hành cấp cao phát hành trò chơi trực tuyến Việt Nam, chia sẻ: "Sau hai ngày tổ chức, Games ON: Hải Phòng 2026! đã làm chúng tôi và đối tác bất ngờ trước những kết quả thu được, khi người dân Hải Phòng rất quan tâm tới sự kiện. Ngoài ra, chúng tôi cũng rất cảm ơn các quý phụ huynh, các cô chú lớn tuổi đã tạo điều kiện, đồng hành các bạn trẻ và cùng nhau đón nhận hoạt động văn hóa, giải trí mới này".

Với chủ đề "Đất cảng mở hội, vội cũng đến chơi", Games ON: Hải Phòng 2026! giúp cho người dân địa phương được tiếp cận những mô hình lễ hội hiện đại, kết hợp đa lĩnh vực. Không chỉ thế hệ trẻ, những người đã quen thuộc với Esports, mà các nhóm đối tượng từ học sinh tới phụ huynh, người lớn tuổi đều có cơ hội trải nghiệm ngày hội. Đây là lần đầu họ được xem trực tiếp thi đấu Esports ngay trung tâm Hải Phòng. Sự kiện còn góp phần giúp các phụ huynh có thêm góc nhìn cởi mở, thân thiện đối với lĩnh vực game.

Games ON: Hải Phòng 2026! góp phần hiện thực hóa định hướng phát triển theo tinh thần Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về việc Phát triển văn hóa Việt Nam và Quyết định 2486/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, ngày hội còn khẳng định cam kết của VNGGames trong việc mang lại những trải nghiệm lành mạnh, tích cực cho cộng đồng game thủ.

Để theo dõi thông tin đầy đủ về sự kiện Games ON: Hải Phòng 2026!, có thể xem tại đây.