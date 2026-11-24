Gamuda Land giới thiệu Central Park, dự án quy mô 3,6 ha với 2.605 căn hộ nằm giữa Công viên Yên Sở, Hà Nội. Sự kiện quy tụ 29 đại lý phân phối cùng hơn 2.000 chuyên viên kinh doanh, thể hiện sự đồng hành của mạng lưới đối tác phân phối và sự quan tâm của thị trường đối với dự án. Đây cũng là cột mốc khởi động hành trình đưa Central Park đến gần hơn với khách hàng thủ đô.

Tại sự kiện, chủ đầu tư Gamuda Land chính thức giới thiệu định hướng quy hoạch, thiết kế, danh mục sản phẩm và những điểm khác biệt của dự án, đồng thời kết nối với hệ thống đối tác phân phối trong hành trình đưa Central Park ra thị trường.

Dấu ấn phát triển từ tầm nhìn của Gamuda Land

Chia sẻ tại sự kiện Kick-off, ông James Lai Siaw Pin - Tổng Giám đốc Gamuda Land Việt Nam - chia sẻ: "Được thành lập vào năm 1976, Gamuda khởi đầu là một doanh nghiệp chuyên về kỹ thuật và cơ sở hạ tầng. Trong suốt 5 thập kỷ qua, chúng tôi đã tạo dựng được uy tín nhờ khả năng giải quyết những thách thức kỹ thuật phức tạp nhất. Giờ đây Gamuda đã phát triển thành một nhà phát triển đô thị toàn cầu, hoạt động tại chín quốc gia. Với danh mục dự án đạt kỷ lục trị giá 15 tỉ đô la cùng sự công nhận từ tạp chí Time là một trong những công ty bền vững nhất thế giới, Gamuda hiện đang ở vị thế vững mạnh hơn bao giờ hết. Và chúng tôi mang toàn bộ di sản đó, cùng nền tảng tài chính vững vàng và tâm huyết phát triển bền vững đến với Hà Nội thông qua dự án Central Park".

Ông James Lai Siaw Pin - Tổng giám đốc Gamuda Land Việt Nam

Với triết lý phát triển lấy con người làm trọng tâm, Gamuda Land luôn theo đuổi tầm nhìn kiến tạo những không gian sống chất lượng, nơi kiến trúc, cảnh quan và hệ tiện ích được quy hoạch hài hòa, hướng đến giá trị bền vững cho cộng đồng cư dân.

Trên hành trình phát triển tại Việt Nam và thị trường quốc tế, nhà phát triển bất động sản đến từ Malaysia không ngừng khẳng định dấu ấn thông qua những dự án được kiến tạo bằng tư duy quy hoạch dài hạn, sự thấu hiểu nhu cầu sống và cam kết nâng tầm chất lượng không gian đô thị.

Tiếp nối tinh thần đó, Central Park mang theo khát vọng thiết lập một chuẩn mực sống mới, nơi giá trị của một tổ ấm không chỉ được đo đếm bằng diện tích hay những tiện nghi hiện hữu, mà còn nằm ở chất lượng trải nghiệm, sự kết nối với thiên nhiên và những giá trị tinh thần được bồi đắp qua năm tháng.

Bộ sưu tập căn hộ cao tầng liền kề Công viên - dấu ấn khác biệt của Central Park

Tọa lạc trọn vẹn trong lòng lá phổi xanh lớn nhất Thủ đô - công viên Yên Sở, Central Park là bộ sưu tập căn hộ cao tầng được kiến tạo ngay cạnh công viên. Một vị trí đặc biệt không đơn thuần mang đến tầm nhìn xanh rộng mở, mà còn mở ra một cách sống khác biệt: sống giữa thiên nhiên, tận hưởng thiên nhiên và để thiên nhiên trở thành một phần không thể thiếu trong từng nhịp sống thường nhật.

Ảnh phối cảnh dự án

Trên tổng diện tích khoảng 3,6 ha, Central Park được quy hoạch gồm 3 tòa tháp cao 40 tầng nổi và 1 tầng hầm, cung cấp tổng cộng 2.605 căn hộ. Đáng chú ý, dự án sở hữu mật độ xây dựng chỉ 23%, dành nhiều không gian cho cảnh quan và môi trường sống xanh, góp phần tạo nên sự hài hòa giữa kiến trúc và thiên nhiên.



Danh mục sản phẩm được phát triển đa dạng với các loại hình căn hộ studio, 1 phòng ngủ, 2 phòng ngủ, 3 phòng ngủ, 4 phòng ngủ và duplex, đáp ứng nhu cầu an cư của nhiều nhóm khách hàng, từ người trẻ độc lập, gia đình đa thế hệ đến những chủ nhân tìm kiếm không gian sống rộng mở và riêng tư.

Đặc biệt, dự án được định hướng thiết kế theo tiêu chuẩn công trình xanh quốc tế EDGE, thể hiện cam kết của Gamuda Land trong việc thúc đẩy phát triển bền vững, hướng đến sử dụng hiệu quả tài nguyên và nâng cao chất lượng môi trường sống.

Đặc biệt, với định hướng phát triển đề cao sự hài hòa giữa không gian kiến trúc và cảnh quan tự nhiên, Central Park hướng đến việc kiến tạo một môi trường sống nơi cư dân có thể tận hưởng trọn vẹn những giá trị của một đô thị hiện đại mà vẫn giữ được sự riêng tư, thư thái và cân bằng.

Kiến tạo chuẩn mực sống tinh tuyển giữa lòng thủ đô

Trong một thành phố luôn vận động và phát triển, nơi nhịp sống hiện đại ngày càng mở rộng những lựa chọn về không gian sống, sự xa xỉ đôi khi không nằm ở những điều phô trương, mà hiện hữu trong khả năng tận hưởng sự bình yên, riêng tư và cân bằng mỗi ngày.

Với tinh thần ấy, Central Park dự án tiếp theo của Gamuda Land được định vị như một biểu tượng của phong cách sống tinh tuyển - nơi những giá trị của thiên nhiên, không gian sống và nhịp sống hiện đại cùng hòa quyện, tạo nên một trải nghiệm sống khác biệt ngay giữa lòng Hà Nội.