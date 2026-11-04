Gamuda Land và Hankyu Hanshin Properties công bố liên doanh chiến lược phát triển dự án Norton Park

Sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng trong chiến lược mở rộng hoạt động của Gamuda Land tại Việt Nam, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác giữa hai nhà phát triển bất động sản quốc tế giàu kinh nghiệm, sở hữu những thế mạnh bổ trợ trong quy hoạch đô thị, phát triển hạ tầng và kiến tạo cộng đồng bền vững.

Gamuda Land giữ vai trò chủ đạo trong hoạch định chiến lược, quản lý và triển khai dự án. Điều này phát huy năng lực kỹ thuật, triển khai hạ tầng cũng như phát triển bất động sản tại Việt Nam, điều đã được chứng minh qua các thành công của các khu đô thị tích hợp quy mô lớn của Gamuda Land tại nhiều nước trên thế giới. Trong khi đó, Hankyu Hanshin Properties đóng góp bề dày kinh nghiệm phát triển đường sắt và mô hình đô thị tích hợp tại Nhật Bản có quy hoạch đồng bộ, kết nối thuận tiện.

Hợp tác chiến lược trên nền tảng thế mạnh bổ trợ

Liên doanh với Hankyu Hanshin Properties tiếp tục khẳng định định hướng chiến lược của Gamuda Land trong việc mở rộng mạng lưới đối tác quốc tế, đồng thời củng cố năng lực phát triển dự án và nền tảng đầu tư tại thị trường Việt Nam.

Sự hợp tác này tạo nên sự cộng hưởng giữa năng lực phát triển dự án đã được khẳng định cùng sự am hiểu sâu sắc thị trường Việt Nam của Gamuda Land và kinh nghiệm Nhật Bản trong phát triển đô thị gắn với hạ tầng giao thông, quản lý chất lượng nhà ở của Hankyu Hanshin Properties.

Điều này tạo cơ sở vững chắc cho quá trình phát triển Norton Park, nơi khả năng kết nối hạ tầng, thiết kế bền vững và chất lượng không gian sống được đặt ở vị trí trung tâm trong định hướng quy hoạch.

Chia sẻ về sự hợp tác, ông Liew Bing Fooi - Chủ tịch HĐQT Gamuda Land Việt Nam cho biết: "Sự hợp tác này không chỉ đánh dấu bước tiến chiến lược của Gamuda Land tại Việt Nam mà còn là dịp để hai bên cùng kết hợp thế mạnh, nâng cao chất lượng phát triển và tạo ra không gian sống hiện đại, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của cư dân. Đồng thời, đây cũng là tiền đề quan trọng để chúng tôi mở rộng quy mô và tìm kiếm thêm các cơ hội cùng đầu tư, hợp tác tiềm năng trong tương lai".

Đại diện từ phía Hankyu, ông Yamamoto - Giám đốc điều hành kiêm Phó tổng giám đốc kinh doanh quốc tế của Tập đoàn Hankyu Hanshin Properties chia sẻ: "Chúng tôi tin rằng đây là một trong những vị trí đắc địa nhất tại Bình Dương, sở hữu tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ nhờ nằm gần AEON Mall và tuyến đường sắt đô thị sắp hình thành. Chúng tôi dành sự trân trọng lớn đối với những thành tựu của Gamuda Land trong việc phát triển các dự án nhà ở chất lượng cao cùng những cộng đồng cư dân sôi động tại Việt Nam; đồng thời kỳ vọng vào sự kết hợp giữa thế mạnh của hai bên để tạo ra những giá trị bền vững cho cư dân tại địa phương".

Thúc đẩy đà tăng trưởng: Norton Park trở thành dự án thứ 7 trong danh mục đầu tư QTP

Norton Park đánh dấu thương vụ mua lại dự án thứ bảy của Gamuda Land trong khuôn khổ chiến lược Quick Turnaround Plan (QTP). Trên nền tảng thành công của hai khu đô thị quy mô lớn mang tính biểu tượng là Gamuda City tại Hà Nội và Celadon City tại TP.HCM, Gamuda Land từng bước mở rộng danh mục phát triển thông qua các thương vụ mua bán, sáp nhập (M&A), đa dạng hóa loại hình sản phẩm và thiết lập quan hệ hợp tác với những nhà phát triển bất động sản quốc tế uy tín.

Norton Park: Dự án quy hoạch tổng thể tích hợp quy mô 7,9 ha tại vị trí kết nối giao thông chiến lược phía bắc TP.HCM

Tọa lạc trên trục Quốc lộ 13, thuộc hành lang phát triển phía bắc TP.HCM, Norton Park sở hữu quỹ đất rộng 7,9 ha tại khu vực có nền tảng kinh tế và hạ tầng đô thị tương đối hoàn thiện.

Dự án tọa lạc tại vị trí chiến lược, liền kề các trung tâm công nghiệp, thương mại và tiện ích phong cách sống trọng điểm, bao gồm Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore I (VSIP I), AEON Mall Bình Dương Canary và Sân golf Sông Bé. Vị trí đắc địa này mang đến khả năng kết nối thuận tiện với các trục giao thông huyết mạch, liên kết khu vực cửa ngõ phía Bắc với trung tâm TP.HCM và các trung tâm kinh tế lân cận. Khả năng kết nối của dự án càng được nâng tầm nhờ tuyến Metro số 2 TP.HCM theo quy hoạch, với ga C8 dự kiến tọa lạc ngay cạnh dự án Norton Park, mang đến lợi thế kết nối giao thông đa phương thức liền mạch.

Trong bối cảnh các dự án nâng cấp hạ tầng giao thông và phát triển mạng lưới vận tải công cộng đang được quy hoạch, Norton Park được kỳ vọng hưởng lợi từ quá trình hoàn thiện kết nối vùng, góp phần thúc đẩy sự chuyển mình của khu vực thành một không gian đô thị ngày càng đồng bộ và hiện đại.

Với mật độ xây dựng chỉ 20%, dự án dành khoảng 2,5 ha cho công viên cảnh quan, mặt nước và các không gian xanh đa dạng, tạo nên môi trường sống gần gũi với thiên nhiên.

Với kế hoạch bàn giao dự kiến vào quý III/2029, Norton Park được kỳ vọng góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở được quy hoạch bài bản tại hành lang đô thị phía bắc TP.HCM.