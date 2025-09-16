Gần 1 tỉ điểm thưởng đã về tay các doanh nghiệp giao dịch online trên VPBank NEOBiz

Ngân hàng tiên phong gắn trải nghiệm số của khách hàng SME với ưu đãi hàng tỉ đồng

Trong bối cảnh các ngân hàng đang tích cực triển khai các chương trình ưu đãi thu hút khách hàng doanh nghiệp, điều làm nên sự khác biệt không chỉ nằm ở tiện ích giao dịch nhanh chóng mà còn ở trải nghiệm được cá nhân hóa, gắn với những lợi ích cụ thể và thiết thực. Đây cũng chính là lý do khiến chương trình "Giao dịch online, Vận may tiền tỉ" của VPBankSME nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý ngay khi bắt đầu triển khai vào cuối tháng 7 vừa qua.

Khách hàng trúng giải voucher vàng Doji trị giá 12 triệu đồng

Tính đến ngày 31.8, chương trình đã ghi nhận 9.078 hộp quà được mở, tương đương gần 1 tỉ điểm thưởng LynkiD, 6 voucher vàng Doji trị giá 12 triệu đồng được trao đến tay khách hàng với tỷ lệ trúng quà lên tới 87%. Trong khi đó, hàng loạt phần thưởng có giá trị lớn, bao gồm các voucher trị giá từ 24 đến 120 triệu đồng, 12 voucher trị giá 12 triệu đồng vẫn đang chờ đón các khách hàng may mắn tiếp theo.

Việc triển khai ưu đãi quy mô lớn dành cho khách hàng doanh nghiệp gắn liền với giao dịch trực tuyến cho thấy định hướng khác biệt của VPBankSME: biến trải nghiệm tài chính trở nên gần gũi, giàu cảm xúc và góp phần tạo dựng mối liên kết mật thiết giữa ngân hàng và doanh nghiệp.

Không ít khách hàng doanh nghiệp đã chia sẻ sự bất ngờ khi lần đầu tiên được "mở quà online" sau khi thực hiện giao dịch. Chị Hồng Hạnh, chủ một doanh nghiệp dịch vụ vận tải tại Hà Nội cho biết: "Tôi đăng nhập NEOBiz để thực hiện thanh toán như thường lệ, không ngờ lại nhận được điểm thưởng LynkiD. Việc trúng quà tuy không quá lớn nhưng khiến tôi khá ngạc nhiên và vui mừng vì trước giờ chỉ thấy các chương trình trúng quà trên ứng dụng ngân hàng cho khách hàng cá nhân".

Tỷ lệ trúng quà lên tới gần 90%, tạo dựng niềm tin về trải nghiệm cho khách hàng

Để gia tăng cơ hội nhận quà, khách hàng doanh nghiệp có thể thực hiện các giao dịch như: chuyển tiền nội bộ, chuyển tiền liên ngân hàng, thanh toán hóa đơn, thanh toán thuế, thanh toán thẻ, chi lương, mua bán ngoại tệ và chuyển tiền quốc tế với giá trị từ 100 triệu đồng (với nhóm khách hàng Micro SME) hoặc từ 200 triệu đồng (với nhóm khách hàng Upper SME) trên VPBank NEOBiz và nhận một hộp quà bí mật. Mỗi hộp quà chứa phần quà là số điểm LynkiD ngẫu nhiên có giá trị từ 20.000 đến 5.000.000 điểm.

Khách hàng sử dụng điểm này để quy đổi các phần quà hấp dẫn từ hệ sinh thái LynkiD ngay trên VPBank NEOBiz, và sưu tập đủ 5 hộp quà sẽ được nhận một mã số quay thưởng may mắn cho các đợt quay hàng tuần và cuối kỳ. 18 voucher mua vàng Doji trị giá 12 triệu đồng và 7 voucher mua vàng với giá trị từ 24 triệu đến 120 triệu đồng sẽ được trao cho những khách hàng sở hữu mã số may mắn nhất. Tổng giá trị giải thưởng của chương trình lên tới gần 4 tỉ đồng.

Thiết lập chuẩn mực mới trong giao dịch tài chính online

Có thể thấy, VPBank NEOBiz đã và đang định hình một chuẩn mực mới trong quản trị tài chính doanh nghiệp, khi toàn bộ nhu cầu, từ dịch vụ tài khoản, thanh toán, tiền gửi, thẻ, điều chuyển vốn tập trung cho đến tài trợ thương mại... đều được tích hợp trong một hệ sinh thái số duy nhất.

Không dừng lại ở việc số hóa những tác vụ thiết yếu, VPBank NEOBiz cũng mở rộng trải nghiệm với các tính năng nổi bật như phát hành LC online, bảo lãnh online, mở tài khoản doanh nghiệp online với 100% hồ sơ cung cấp trực tuyến, phê duyệt giao dịch từ xa qua Mobile App... Cùng với các tình năng nâng cao như quản lý dòng tiền, theo dõi báo cáo tài chính theo thời gian thực đã biến NEOBiz trở thành một "trợ lý điều hành" đáng tin cậy, giúp doanh nghiệp ra quyết định nhanh hơn, chính xác hơn.

Hơn 2 tỉ điểm LynkiD cùng nhiều voucher giá trị cao đang chờ được trao cho các khách hàng may mắn

Đặc biệt, ứng dụng NEOBiz còn xây dựng cơ chế tích điểm đổi quà LynkID, mang đến trải nghiệm thú vị cùng nhiều quyền lợi thiết thực trong suốt quá trình khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ. Điều này không chỉ tạo thêm sự gắn kết mà còn đem lại lợi ích dài lâu cho doanh nghiệp.

VPBank NEOBiz đã được vinh danh là "Ứng dụng Ngân hàng tốt nhất" trong hai năm liên tiếp 2024 và 2025, nhờ khả năng đáp ứng toàn diện nhu cầu quản trị tài chính doanh nghiệp. Chương trình khuyến mại "Giao dịch online, Vận may tiền tỉ" một lần nữa thể hiện vai trò tiên phong của nền tảng, khi mỗi giao dịch vừa thuận tiện, vừa mang đến thêm cơ hội gắn kết với khách hàng.

Hiện vẫn còn hơn 2 tỉ điểm LynkiD cùng nhiều voucher giá trị cao đang chờ được trao, tạo thêm động lực để doanh nghiệp tiếp tục giao dịch, đồng thời thể hiện rõ nỗ lực của VPBankSME trong việc mang lại những trải nghiệm khác biệt cho cộng đồng khách hàng.