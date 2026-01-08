Gần 1 triệu lon sữa HIUP: Tranh luận về hàng giả hay kém chất lượng

Hồ sơ vụ án cho thấy, các bị cáo đã đặt hàng gia công theo công thức không đảm bảo chất lượng để tiêu thụ với số lượng hơn 860.000 lon sữa HIUP, trị giá hơn 108 tỉ đồng.

Kết luận giám định cho thấy sản phẩm "Dinh dưỡng HIUP 27 hương vani" thiếu 9 thành phần nguyên liệu, 4 chỉ tiêu dưới 70% so với công bố. Các sản phẩm "Dinh dưỡng HIUP GOLD" và "Thực phẩm bổ sung HIUP" cũng thiếu nhiều nguyên liệu, hàng loạt chỉ tiêu dưới 70% so với công bố…

Bị cáo Hoàng Quang Thịnh (hàng trên) tại tòa ẢNH: PHÚC BÌNH

Hàng giả hay kém chất lượng?

Bào chữa cho bị cáo Hoàng Quang Thịnh (Chủ tịch HĐQT) và Nguyễn Văn Minh (Phó tổng giám đốc Công ty CP Z Holding), luật sư Giang Hồng Thanh bày tỏ "yên tâm" khi kết luận giám định đối với 38 sản phẩm liên quan đến Z Holding đều không có chất cấm như melamine, độc tố vi nấm, kim loại nặng (asen, chì, thủy ngân…).

Với 26 sản phẩm bị xác định là hàng giả, luật sư cho rằng đối chiếu quy định pháp luật thì đúng là hàng giả, nhưng về bản chất nên coi là "sữa có một vài thành phần không đạt chỉ tiêu so với bản công bố sản phẩm".

Ông Thanh nói, Nghị định số 98/2020 hiện nay quy định hàng giả là loại hàng hóa có ít nhất 1 chỉ tiêu chất lượng dưới 70% so với mức đã đăng ký, công bố. Định nghĩa này chưa thực sự phù hợp, bởi sản phẩm có chất lượng không đạt chỉ tiêu đã công bố thì chỉ nên coi là sản phẩm kém chất lượng chứ không phải là hàng giả.

Vị luật sư dẫn kết luận giám định sản phẩm dinh dưỡng HIUP 27 (loại 650 gram), cho thấy trong số 32 chỉ tiêu thì chỉ có 1 chỉ tiêu vitamin B9 đạt 50% (dưới 70%), 25 chỉ tiêu khác đều vượt ngưỡng 100%, 5 chỉ tiêu trên 90%; xác định đây là hàng giả.

Hoặc sản phẩm "Dinh dưỡng HIUP 27 hương vani", trong số 32 chỉ tiêu thì 4 chỉ tiêu dưới 70% so với công bố, 14 chỉ tiêu cao hơn 100%, cũng bị coi là hàng giả.

Người bào chữa cho rằng, việc sản phẩm bị coi là giả chỉ vì chỉ tiêu chất lượng thấp hơn 70% so với công bố là nằm ngoài mong muốn của các bị cáo. Khi phát hiện, các bị cáo đã có ý thức khắc phục bằng việc làm lại công thức chuẩn. Thực tế cũng cho thấy, từ tháng 3.2025 cho đến khi bị bắt, các loại sữa đã đảm bảo đúng chất lượng công bố.

Trong lời nói sau cùng, bị cáo Thịnh gửi lời xin lỗi tới khách hàng, người tiêu dùng khi chất lượng sản phẩm chưa đạt. Song, bị cáo "thấy nhẹ lòng phần nào" vì cơ quan tiến hành tố tụng đã kết luận không có chất cấm, chất độc hại trong sản phẩm.

Chủ tịch Z Holding cũng phân trần những khó khăn trong vấn đề kiểm soát chất lượng hàng hóa. "Bị cáo không cố ý sản xuất hàng hóa không đảm bảo, gia đình bị cáo cũng thường xuyên sử dụng trong thời gian dài…", người này nói.

Các luật sư tham gia bào chữa ẢNH: PHÚC BÌNH

Sai số 30%, doanh nghiệp phải biết và chấp hành

Vụ án này, bị cáo Hoàng Thị Hiền, Trưởng ban kế toán Z Holding, bị cáo buộc thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo công ty, lập 2 hệ thống sổ sách kế toán, gây thiệt hại về thuế hơn 1.489 tỉ đồng.

Bị cáo Hiền bị đề nghị mức án 6 - 7 năm tù về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Bào chữa cho bị cáo, luật sư Trịnh Văn Tuyến cho rằng, kết luận giám định thiệt hại về thuế chỉ đối trừ phần chi phí giá vốn hàng bán, mà bỏ qua các chi phí thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản, xuất kinh doanh của Z Holding. Việc này khiến con số thiệt hại lớn hơn rất nhiều so với việc kê khai đầy đủ.

Cạnh đó, bị cáo Hiền không có vai trò gì trong việc tạo lập các doanh nghiệp, không có cổ phần hay vốn góp. Bị cáo chỉ là người làm công ăn lương, ngoài ra không nhận được bất cứ một khoản lợi tức hay lợi ích vật chất gì khác.

Với vị trí công việc được giao, nếu Hiền không chấp hành, không làm theo yêu cầu, chỉ đạo của lãnh đạo công ty, "chắc chắn bị cáo sẽ bị sa thải".

Theo luật sư, mức án mà đại diện viện kiểm sát đề nghị với bị cáo Hiền là quá nghiêm khắc, mong hội đồng xét xử cân nhắc các tình tiết giảm nhẹ để cho hưởng mức án thấp hơn.

Đối đáp quan điểm của luật sư, đại diện viện kiểm sát cho hay, Nghị định 98/2020 đã cho phép doanh nghiệp được sai số 30%, chỉ khi dưới 70% mới bị coi là hàng giả. Do đó, các bị cáo buộc phải biết quy định này và các tình huống phát sinh xảy ra trong quá trình hoạt động.

Hơn nữa, nhà máy sản xuất phải đảm bảo điều kiện trang bị đầy đủ các trang thiết bị để kiểm soát thành phần, chất lượng. Việc một số thành phần thấp hơn hoặc cao hơn công bố đã cho thấy quá trình kiểm soát chất lượng của các bị cáo chưa được đảm bảo.

Khi phát hiện sự việc, lẽ ra các bị cáo phải tạm dừng hoạt động một thời gian để điều chỉnh, đáp ứng theo đúng chỉ tiêu đã công bố, nhưng thực tế vẫn tiếp tục chỉ đạo sản xuất. Những sai phạm này không thể lý giải do sức ép tiến độ hay hệ thống nhân viên, phân phối sản phẩm…

Do tính chất phức tạp, hội đồng xét xử quyết định sẽ tuyên án vào 14 giờ ngày 14.1.