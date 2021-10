Gần 1 triệu nhà đầu tư mở mới tài khoản chứng khoán

Theo số liệu từ Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD), số lượng tài khoản nhà đầu tư cá nhân trong nước mở mới trong tháng 9 đạt 114.713 đơn vị, giảm nhẹ 4,7% so với tháng 8. Đây là tháng thứ 7 liên tiếp có hơn 100.000 tài khoản chứng khoán được mở mới. Tổng cộng 9 tháng năm 2021, cá nhân trong nước mở mới 956.081 tài khoản chứng khoán, gấp hơn 2,4 lần so với cả năm 2020 với 392.527 tài khoản.

Điều này đưa lũy kế số tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư trong nước tới cuối tháng 9 đạt hơn 3,68 triệu đơn vị. Nếu cộng thêm các tổ chức và nhà đầu tư nước ngoài, số tài khoản chứng khoán trên thị trường Việt Nam đạt hơn 3,73 triệu tài khoản, tăng gần 1 triệu so với cuối năm 2020.

Số lượng tài khoản nhà đầu tư cá nhân mở mới trong tháng 9 vừa qua giảm nhẹ so với tháng 8 một phần do nhiều tỉnh thành phải giãn cách nghiêm ngặt để phòng chống dịch Covid-19. Một phần do giao dịch trên thị trường cũng kém sôi động và nhiều cổ phiếu giảm so với các tháng trước đó.





Báo cáo phân tích từ Công ty chứng khoán SSI cho biết, tâm lý nhà đầu tư bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi hoạt động sản xuất, đặc biệt là chuỗi cung ứng bị đứt gãy trong suốt 2 tháng qua (xuất khẩu tháng 8 giảm 1,7%, trong khi xuất khẩu tháng 8 của các quốc gia trong khu vực đều tăng trưởng 2 chữ số). Thêm vào đó, dòng tiền hiện tại đang chuyển hướng sang các quốc gia có thế mạnh xuất khẩu các mặt hàng nguyên liệu thô như dầu thô, than đá… Do vậy Việt Nam không còn là điểm đến hấp dẫn của khối ngoại trong giai đoạn này.

Cụ thể, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng với tổng giá trị là 8.368 tỉ đồng trong tháng 9 - tháng cao thứ 3 trong năm 2021. Tổng lượng bán ròng trong 9 tháng năm 2021 lên tới hơn 40.000 tỉ đồng, cao hơn nhiều so với mức bán ròng gần 6.000 tỉ đồng cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, dòng vốn ETF trên thị trường chứng khoán Việt Nam rút ròng gần 2.300 tỉ đồng trong tháng 9 - mức giảm mạnh nhất trong vòng 2 năm qua. Đáng chú ý là tất cả 5 quỹ ETF lớn nhất thị trường đều rơi vào trạng thái bị rút ròng, trong đó, lực rút mạnh diễn ra ở cả nhóm quỹ ngoại...