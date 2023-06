Gần 100 chiến sĩ CSCĐ ngày đêm tập luyện trước chung kết hội thi quân sự

Ngày mai 4.6, hội thi "Quân sự, võ thuật Công an nhân dân lần thứ 2 năm 2023" do Bộ Công an tổ chức bước vào phần gay cấn nhất, 33 đội đứng đầu các bảng thi sẽ góp mặt tại Quảng Nam để thi đấu vòng chung kết.

Với quyết tâm đạt được thành tích cao nhất trong vòng chung kết, hơn 1 tháng nay, gần 100 chiến sĩ cảnh sát cơ động của đội tuyển K02 đã ngày đêm luyện tập dưới tiết trời nắng nóng thao trường.

Theo đại diện K02, ngay sau khi có kế hoạch của Bộ Công an, cơ quan này đã thành lập các đội tuyển võ thuật, quân sự với 6 nội dung tham gia thi, gồm: bắn súng bắn tỉa, bắn súng tiểu liên AK, chạy vượt vật cản, võ thuật… Các chiến sĩ được lựa chọn đến từ các đơn vị huấn luyện chuyên môn, chiến đấu, có năng khiếu và thể lực tốt.

Đại diện K02 cho hay, thời gian qua, dù thời tiết nắng nóng gay gắt nhưng các thành viên trong đội tuyển của K02 đã nỗ lực, không ngại khổ, ngại khó, ngại đổ mồ hôi để tập luyện, với mục tiêu đạt được những thành tích cao nhất.

"Nhờ quá trình tập luyện nghiêm túc, thi đấu quyết tâm cao, tại vòng đấu loại hội thi ở các bảng thi, đội tuyển của K02 đã vượt qua nhiều đội tuyển mạnh ở khu vực phía bắc để góp mặt tại vòng chung kết được tổ chức ở Quảng Nam", đại diện K02 nói.

Thiếu tướng Lê Ngọc Châu, Tư lệnh K02, cho biết hội thi là dịp biểu dương lực lượng và cũng là dịp đẩy mạnh phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc", siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nên rất cần tinh thần tự giác học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tình hình mới.

