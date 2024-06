Gần 100 tay vợt tham dự giải quần vợt Hội nhà báo TP.HCM mở rộng 2024

Đến hẹn lại lên, giải quần vợt truyền thống Hội nhà báo TP.HCM mở rộng 2024 lại diễn ra đúng dịp kỷ niệm 99 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21.6.1925-21.6.2024). Đây vốn là sân chơi ý nghĩa cho những người làm báo yêu thích môn quần vợt, có dịp hội tụ tranh tài. Các tay vợt vừa có cơ hội rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe để công tác tốt, vừa giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với các đơn vị bạn và đối tác, thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, hỗ trợ nhau trong công việc và cuộc sống.



Tay vợt Cẩm Tú vẫn đều đặn có mặt hàng năm Khả Hòa

Năm nay giải vẫn do Hội nhà báo TP.HCM phối hợp Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn tổ chức, với gần 100 VĐV của 18 đơn vị báo đài, hội tham gia gồm: Đài truyền hình SCTV, Đài truyền hình TP.HCM (HTV), Kênh truyền hình Quốc phòng, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), Đài tiếng nói Nhân dân TP.HCM (VOH), Báo Nhân dân, Quân đội Nhân dân, Sài Gòn Giải Phóng, Thanh Niên, Phụ nữ, Người lao động, Nông nghiệp. Công an TPHCM, Pháp Luật TP.HCM, VN Daily, Khăn quàng đỏ, Tạp chí Doanh nghiệp và thương hiệu nông thôn, Hội nhà báo TP.HCM. Cùng tham dự có những tay vợt của 8 cơ quan đối tác là Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia TP.HCM, Liên đoàn Quần vợt Việt Nam (VTF), Liên đoàn Quần vợt TP.HCM (HTF), Liên đoàn Quần vợt Bình Dương (BTF), Liên đoàn Quần vợt Gia Lai, Bộ Công an, PA 03 Công an TP.HCM, Tổng công ty Becamex IDC và 22 tay vợt doanh nhân.

Các tay vợt nữ tham dự giải đôi nam nữ Khả Hòa

Giải sẽ tranh tài 5 nội dung thi đấu gồm đôi nam lãnh đạo, đôi nam trên 45 tuổi, đôi nam dưới 45 tuổi, đôi nam nữ và đôi nam báo chí- doanh nghiệp. Nét mới của giải năm nay, thể thức thi đấu sẽ là play-off thay vì chia bảng đánh vòng tròn như mọi năm (trừ nội dung đôi nam lãnh đạo vẫn chia 2 bảng).

Mỗi VĐV chỉ đăng ký tối đa 2 nội dung, mỗi nội dung sẽ đánh trong 1 ngày nhằm đảm bảo thể lực. Với thể thức loại trực tiếp này sẽ đảm bảo cho mỗi cặp VĐV sẽ đánh ít nhất 2 trận và nhiều nhất 5 trận trong từng nội dung tranh tài. Đồng thời sẽ thi đấu đến trận chung kết, xác định thứ hạng của từng cặp VĐV, tránh việc phải bốc thăm xếp hạng giờ chót.

Những tay vợt tham dự năm 2023 hầu hết đều có mặt đông đủ Khả Hòa

Tổng giải thưởng của giải bao gồm tiền mặt và hiện vật là hơn 60 triệu đồng. Trong buổi lễ bốc thăm vào ngày 11.6 đã xuất hiện nhiều cặp đấu hấp dẫn, hứa hẹn gay cấn ngay từ vòng đấu loại. Như cặp đôi ứng viên nội dung dưới 45 tuổi Vũ Thế Anh- Đỗ Lê Tuấn (Báo Nhân dân) sẽ gặp Nguyễn Huy Hoàng- Lê Quang Trực (VOV- Báo Sài Gòn Giải Phóng). Đây cũng là sự trở lại sau gần 5 năm của Huy Hoàng, tay vợt từng giành á quân đơn nam giải Hội nhà báo, có thể sẽ tạo nên kịch tính. Hoặc cặp Huỳnh Kim Huy- Nguyễn Ngọc Sơn (Báo Thanh Niên- Báo Phụ Nữ) gặp Lê Thành Đạt- Nguyễn Văn Bình (VOH) cũng cân tài, ngang sức ở nội dung trên 45 tuổi.

Cúp giải thưởng nhất, nhì, ba của từng nội dung giải quần vợt Hội nhà báo TP.HCM mở rộng 2024

Giải sẽ có tổng cộng hơn 120 trận đấu diễn ra trong 2 ngày 15,16.6 tại CLB quần vợt Hoàng Thiên (Q.8). 3 nội dung đôi nam lãnh đạo, đôi nam trên và dưới 45 tuổi sẽ thi đấu ngày 15.6, 2 nội dung đông nhất là đôi nam nữ và đôi nam báo chí doanh nghiệp thi đấu ngày 16.6.