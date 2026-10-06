Gần 1.000 chuyên gia đồng hành cùng UEH kết nối đào tạo và thực tiễn

Trong năm 2026, Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) đã triển khai hai đợt kết nối chuyên gia trong khuôn khổ Chương trình phát triển mạng lưới giảng viên thực tiễn. Thu hút gần 1.000 chuyên gia là các nhà lãnh đạo, quản lý, nhân sự trong các tổ chức nhà nước và doanh nghiệp tham gia trở thành giảng viên thực tiễn (Practical Lecturer), chương trình đưa kinh nghiệm nghề nghiệp, những vấn đề đương đại và yêu cầu từ thị trường vào giảng đường, góp phần kiến tạo trải nghiệm học tập đa chiều cho người học.

Cộng đồng giảng viên thực tiễn tại UEH (UEH Practical Lecturer) với sự đồng hành của các chuyên gia trong nước và quốc tế

Chương trình 50+ lớp học Glo-cal truyền cảm hứng

Thực hiện Chiến lược Đại học Đa ngành và Bền vững, UEH định hướng Glo-cal Education như một mô hình giáo dục khác biệt hóa, kết nối tư duy toàn cầu (Global) với bối cảnh và nhu cầu phát triển địa phương (Local).

Theo đó, các chương trình đào tạo được thiết kế nhằm gắn kết tri thức học thuật với thực tiễn thị trường, đồng thời khuyến khích người học vận dụng kiến thức liên ngành để giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội.

Chuỗi 50+ lớp học Glo-cal truyền cảm hứng được triển khai nhằm từng bước chuyển hóa các học phần tại UEH theo hướng thực tiễn hơn, thông qua sự tham gia của các chuyên gia đến từ doanh nghiệp, tổ chức và các cơ quan bên ngoài nhà trường. Khác với cách tiếp cận mang tính riêng lẻ trước đây, chương trình được triển khai nhằm xây dựng nền tảng kết nối đồng bộ lâu dài giữa nhà trường với các chuyên gia thực tiễn định kỳ mỗi học kỳ đào tạo (2 - 3 lần trong năm).

Chương trình 50+ lớp học Glo-cal truyền cảm hứng kết nối những chuyên gia, nhà quản lý và doanh nhân giàu kinh nghiệm thực tiễn

Các lớp học Glo-cal được triển khai với đa dạng các lĩnh vực và 03 vai trò giảng viên thực tiễn:

Chuyên gia thực hành cao cấp (Senior Industry Fellow) : Dành cho các chuyên gia lãnh đạo, nhà quản trị cấp cao có uy tín và tầm ảnh hưởng lớn trong cộng đồng doanh nghiệp hoặc các tổ chức quốc tế.

: Dành cho các chuyên gia lãnh đạo, nhà quản trị cấp cao có uy tín và tầm ảnh hưởng lớn trong cộng đồng doanh nghiệp hoặc các tổ chức quốc tế. Chuyên gia thực hành trung cấp (Specialist Industry Fellow) : Chuyên gia có chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế; Cán bộ quản lý cấp trung trở lên thuộc các doanh nghiệp, tập đoàn lớn; Cán bộ quản lý cấp Ban, Phòng thuộc các cơ quan quản lý cấp tỉnh, thành phố trở lên và có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên ngành.

: Chuyên gia có chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế; Cán bộ quản lý cấp trung trở lên thuộc các doanh nghiệp, tập đoàn lớn; Cán bộ quản lý cấp Ban, Phòng thuộc các cơ quan quản lý cấp tỉnh, thành phố trở lên và có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên ngành. Chuyên gia thực hành (Industry Fellow): Dành cho các chuyên gia, nhà quản lý, doanh nhân có kinh nghiệm thực tiễn sâu trong lĩnh vực chuyên môn.

Cộng đồng UEH Practical Lecturer thu hút gần 1.000 chuyên gia thực tiễn tham gia

Qua hai đợt triển khai trong năm 2026, chuỗi 50+ lớp học Glo-cal truyền cảm hứng đã thu hút gần 1.000 chuyên gia đăng ký tham gia, góp phần phát triển mạng lưới giảng viên thực tiễn, tạo nên nguồn lực chuyên môn đa dạng tại UEH.

Chuyên gia thực tiễn chia sẻ kinh nghiệm cho sinh viên UEH

Đáng chú ý, hơn 74% chuyên gia có trình độ từ thạc sĩ trở lên, trong đó nhiều chuyên gia được đào tạo tại các cơ sở giáo dục quốc tế; hơn 60% có từ 5 năm kinh nghiệm làm việc và khoảng 42% có trên 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn. Bên cạnh nền tảng học thuật, nhiều chuyên gia còn sở hữu các chứng chỉ nghề nghiệp uy tín trong nước và quốc tế như ACCA, CFA, CIA, SHRM-CP, PMP, FIATA cùng các chứng chỉ chuyên môn trong công nghệ, dữ liệu, quản trị và phát triển bền vững.

Cộng đồng UEH Practical Lecturer còn quy tụ các chuyên gia đang hoạt động ở nhiều vị trí từ lãnh đạo, nhà quản lý đến các chuyên gia trực tiếp làm việc trong doanh nghiệp và tổ chức; các lĩnh vực khác nhau như: tài chính, kiểm toán, marketing, công nghệ,... Sự đa dạng này giúp UEH mở rộng nguồn lực kết nối với thực tiễn, đồng thời tạo điều kiện để người học tiếp cận nhiều góc nhìn nghề nghiệp, kinh nghiệm chuyên môn và những vấn đề đang đặt ra trong từng lĩnh vực.

Cộng đồng UEH Practical Lecturer với các chuyên gia thực tiễn đến từ đa dạng các lĩnh vực

Đưa tri thức thực tiễn tới cộng đồng hơn 30.000 người học

Với mạng lưới chuyên gia ngày càng mở rộng, chương trình 50+ lớp học Glo-cal truyền cảm hứng tạo thêm nhiều cơ hội để người học UEH tiếp cận kiến thức cập nhật, kinh nghiệm nghề nghiệp và những góc nhìn đa chiều từ thực tiễn.

Sự tham gia của các chuyên gia trong từng học phần góp phần đưa tinh thần Glo-cal Education vào trải nghiệm học tập của hơn 30.000 người học tại UEH, gắn kết tư duy toàn cầu với những vấn đề cụ thể của thị trường và xã hội.

Định hướng kết nối nguồn lực bên ngoài giảng đường cũng được UEH thúc đẩy thông qua nhiều hoạt động phát triển cộng đồng học thuật. Hội nghị Giảng viên Thỉnh giảng UEH 2026 - "Embracing Academic Excellence" là một trong những hoạt động tiêu biểu, quy tụ hơn 200 giảng viên thỉnh giảng cùng trao đổi về hợp tác đào tạo, nghiên cứu và những cơ hội đồng hành cùng UEH. Mạng lưới giảng viên thỉnh giảng của UEH cũng tiếp tục được mở rộng, với 907 giảng viên thỉnh giảng đang đồng hành cùng nhà trường.

Hội nghị Giảng viên Thỉnh giảng UEH 2026

Mở rộng mạng lưới, kiến tạo giá trị dài hạn

Với hai đợt triển khai trong năm 2026, chuỗi 50+ lớp học Glo-cal truyền cảm hứng đặt nền tảng cho việc phát triển cộng đồng giảng viên thực tiễn tại UEH theo hướng quy mô và lâu dài hơn. Gần 1.000 chuyên gia đăng ký tham gia chương trình cho thấy sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức và các nhà quản lý đối với hoạt động kết nối cùng nhà trường.

Trong thời gian tới, chương trình sẽ tiếp tục được triển khai định kỳ, củng cố mối quan hệ giữa UEH và đội ngũ chuyên gia thực tiễn. Đây là một phần trong định hướng phát triển hệ sinh thái giáo dục mở của UEH, nơi nhà trường, chuyên gia, doanh nghiệp và người học cùng chia sẻ tri thức, kết nối nguồn lực và đóng góp cho những vấn đề của xã hội.