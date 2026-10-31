Gần 1.000 khách hàng đổ về dự án Aqua City

Tại sự kiện, khách hàng được trải nghiệm vẻ đẹp sông nước của Aqua City bằng cano, tham quan cảnh quan, tiện ích và những hạng mục đã hình thành. Không ít khách quay lại sau một thời gian đã tỏ ra bất ngờ trước diện mạo mới của dự án, từ tiến độ xây dựng, hệ thống cây xanh, mặt nước đến nhịp sống đang dần sôi động.

So với 2 - 3 năm trước, Aqua City đã có những chuyển biến đáng chú ý khi sản phẩm dần thành hình, pháp lý có những bước tiến, tiến độ triển khai rõ nét hơn và nhiều công trình hạ tầng trọng điểm của khu vực đang tiến gần các cột mốc hoàn thành. Vị trí kết nối TP.HCM với sân bay quốc tế Long Thành cũng là lợi thế đáng quan tâm.

Đại diện Tập đoàn Novaland chia sẻ: "Chúng tôi phấn khởi khi Aqua City tiếp tục nhận được sự quan tâm của đông đảo khách hàng trong giai đoạn kinh doanh mới. Trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động, Novaland xác định niềm tin cần được củng cố bằng những chuyển biến thực tế tại dự án. Tập đoàn tiếp tục tập trung nguồn lực, cùng sự đồng hành của các đối tác tài chính và nhà thầu, để đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện đô thị và từng bước thực hiện các cam kết với khách hàng".

Hàng ngàn khách hàng tham dự sự kiện mở bán dự án Aqua City ẢNH: N.V.L

Là dự án trọng điểm của Novaland, Aqua City quy mô 1.000 ha nổi bật với 32 km đường sông bao bọc, quy hoạch theo hướng sinh thái bền vững và quần thể tiện ích đồng bộ. Dự án được xem là đô thị đáng sống, kiểu mẫu trong chiến lược phát triển triển đô thị và thu hút nguồn lao động chất lượng cao của Đồng Nai.

Kể từ khi được Chính phủ và các sở ban ngành TP.Đồng Nai quan tâm tháo gỡ các vướng mắc pháp lý, Aqua City đã chuyển mình mạnh mẽ.

Dự án hiện đã đi vào vận hành, tiến độ xây dựng được đẩy nhanh với sự đồng hành của các đối tác tài chính, nhà thầu. Giai đoạn 2026 - 2027, Novaland đặt mục tiêu bàn giao khoảng 9.200 sản phẩm, triển khai các tiện ích về giáo dục, y tế. Doanh nghiệp kỳ vọng nguồn thu theo tiến độ kinh doanh và bàn giao các sản phẩm tại đây đạt quy mô hàng trăm nghìn tỷ đồng trong những năm tới.

Hồi cuối tháng 8 vừa qua, Novaland đã gặp gỡ các đối tác tài chính, ngân hàng và nhà thầu liên quan để cập nhật pháp lý, nguồn vốn và kế hoạch triển khai giai đoạn 2026 - 2027. Các định chế tài chính đã cam kết tài trợ khoảng 20.000 tỉ đồng để Novaland tiếp tục triển khai thi công hoàn thiện dự án.

Dự án đã khởi động mạnh mẽ trở lại sau khi được tháo gỡ pháp lý ẢNH: N.V.L

Hiện hơn 4.000 kỹ sư, công nhân cùng hàng trăm nhà thầu, đơn vị tư vấn làm việc trên công trường Aqua City, trải rộng ở các phân khu Sun Harbor, Ever Green, River Park và Đảo Phượng Hoàng. Dự án cũng tiếp tục thu hút thêm đối tác, nhà thầu trong nước và quốc tế khởi công các gói thầu lớn.

Đến thời điểm hiện tại, Aqua City bàn giao hơn 1.360 sản phẩm, các tiện ích từ vui chơi giải trí, thể thao như Trung tâm thể thao đa năng, NovaDreams Magic House, Citi Mart, chuỗi clubhouse, công viên ven sông, hệ thống sân pickelball, bóng đã, bóng rổ… liên tục đi vào vận hành. Nhiều gia đình hoàn thiện nội thất an cư tận hưởng không gian sống sinh thái chất lượng.

Dự kiến trong năm nay, hàng loạt thương hiệu hiệu F&B như Phở 24, Chicken Plus, Kombo, Cộng Cà Phê và Mixue… sẽ bổ sung đầy đủ các tiện ích cho cuộc sống cư dân.