Giáo dục

Gần 1.000 thí sinh bắt đầu vòng quốc gia kỳ thi toán quốc tế WMI 2026

Tuệ Nguyễn
13/04/2026 10:36 GMT+7

Ngày 12.4, gần 1.000 thí sinh bắt đầu vòng quốc gia kỳ thi toán quốc tế WMI 2026 được tổ chức tại Trường THCS Trần Duy Hưng (Hà Nội).

Kỳ thi toán học quốc tế WMI 2026, vòng thi quốc gia tại Việt Nam năm nay chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ về số lượng thí sinh với gần 1.000 học sinh đến từ các trường từ các trường phổ thông trên địa bàn Hà Nội. 

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Cai Việt Long, đại diện Ban tổ chức cuộc thi, nhấn mạnh, WMI không chỉ đánh giá toàn diện năng lực toán học của học sinh, mà còn góp phần phát triển tư duy logic, kỹ năng giải toán bằng tiếng Anh, đồng thời mở ra cơ hội giao lưu, học hỏi và kết nối với bạn bè quốc tế có chung niềm đam mê toán học.

Đại biểu tham dự lễ khai mạc cuộc thi toán quốc tế WMI 2026

ẢNH: BTC

Tiến sỹ Thiều Quang Tùng, giáo viên Trường THCS Cầu Giấy, chia sẻ, WMI không chỉ góp phần rèn luyện tư duy logic, khả năng giải quyết vấn đề. Quan trọng hơn, đây là cơ hội để các em giao lưu, học hỏi, tiếp cận với những chuẩn mực quốc tế và nuôi dưỡng niềm đam mê học tập lâu dài.

Theo Ban tổ chức, sự góp mặt đông đảo và tăng trưởng vượt bậc của học sinh ở nhiều cấp học không chỉ phản ánh sức lan tỏa mạnh mẽ của kỳ thi, mà còn thể hiện sự quan tâm ngày càng lớn từ phụ huynh và nhà trường trong việc tạo cơ hội để các em được thử sức ở đấu trường toán học quốc tế uy tín.

 Với số lượng gần 1.000 thí sinh, Ban tổ chức đã có sự chuẩn bị đã tăng cường nhân sự điều phối đến quy trình tổ chức, bảo mật nghiêm ngặt đề thi. Vòng quốc gia cam kết diễn ra đúng quy chế và đảm bảo chất lượng chuyên môn theo tiêu chuẩn quốc tế.

Thí sinh tham dự cuộc thi toán quốc tế WMI 2026

ẢNH: BTC

Các thí sinh đạt thành tích cao tại vòng quốc gia sẽ có cơ hội ghi danh và đại diện cho Việt Nam tham dự vòng chung kết quốc tế WMI 2026 được tổ chức vào tháng 7 năm nay tại Tokyo (Nhật Bản).

Kỳ thi toán quốc tế WMI được sáng lập bởi ông Kun Lung Tsai, Chủ tịch Hiệp hội toán học Trung Quốc và ông Quan Lam, giáo sư tại Đại học California, Berkeley vào năm 2013. 

Kỳ thi kết nối các học viện và tổ chức giáo dục từ khắp nơi trên thế giới, quy tụ hàng nghìn thí sinh đến từ gần 40 quốc gia và vùng lãnh thổ. Cuộc thi nhằm tìm kiếm và bồi dưỡng những học sinh có năng lực toán học vượt trội, đồng thời tạo cơ hội để các em giao lưu, học hỏi, phát triển tư duy sáng tạo và kỹ năng giải quyết vấn đề một cách toàn diện.

