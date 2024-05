Gần 1.100 tỉ đồng chống ngập, xóa ùn tắc đường Chu Văn An

Những cơn mưa đầu mùa khiến đường Chu Văn An (đoạn P.12, Q.Bình Thạnh) bị ngập. Sau các trận mưa từ ngày 15.5 đến nay, tại khu vực hẻm 366 và hẻm 334 Chu Văn An (hẻm chợ cây Điệp - chợ tự phát) xảy ra tình trạng ngập nước, rác đổ về khu vực đoạn hẻm từ nhà số 334/60 Chu Văn An đến đường Phan Chu Trinh, gây tắc nghẽn cục bộ, ảnh hưởng đến việc đi lại.



Hồi tháng 12.2023, HĐND TP.HCM thông qua điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án mở rộng, nâng cấp đường Chu Văn An, từ ngã 5 Bình Hòa đến cầu Chu Văn An (Q.Bình Thạnh). Đoạn đường dài 600 m này sẽ được mở rộng lên 23 m, tổng mức đầu tư 1.067 tỉ đồng, bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Khu vực chợ Cây Điệp trên đường Chu Văn An (P.12, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) thường xuyên bị ngập khi mưa lớn SỸ ĐÔNG

Cách đây 8 năm, TP.HCM cũng từng có chủ trương mở rộng đường Chu Văn An nhưng vì chưa bố trí kinh phí nên dự án vẫn "đứng hình". Bởi vậy, người dân chờ đợi ngày dự án khởi công để giải quyết ùn tắc, chống ngập khi mưa lớn.

Lý giải khu vực hẻm chợ Cây Điệp bị ngập, ông Nguyễn Ngọc Minh, Phó trưởng phòng Quản lý đô thị Q.Bình Thạnh cho biết, đây là khu vực trũng thấp của P.12, cao độ của đoạn hẻm so với ngã 5 Bình Hòa khoảng 4 - 5 m, còn so với các đường Chu Văn An tiếp giáp và các hẻm liền kề thì thấp hơn 1 - 1,5 m.

Đường Chu Văn An khá nhỏ hẹp, việc lưu thông gặp nhiều khó khắn SỸ ĐÔNG

Do đó, khi mưa lớn sẽ tạo dòng chảy siết kèm theo rác ở các khu vực lân cận ùa về chặn miệng thu nước dẫn đến ngập cục bộ. Qua kiểm tra thực tế và ghi nhận ý kiến của các trưởng khu phố, hệ thống thoát nước hoạt động bình thường. "Tình trạng ngập nước là do mưa lớn và rác của các hộ dân, khu vực che miệng thu gây ngập cục bộ. Sau khi mưa dứt khoảng 30 phút, nước thoát hết", ông Minh nói.

Về giải pháp xử lý ngập, đại diện Phòng Quản lý đô thị Q.Bình Thạnh cho biết ngoài việc tuyên truyền người dân không xả rác ra đường, bỏ rác đúng nơi quy định thì quận sẽ thường xuyên kiểm tra, duy tu nạo vét hệ thống thoát nước để kịp thời xử lý các vị trí tắc nghẽn cục bộ.

Phê duyệt phương án bồi thường trong tháng 6.2024

Để giải quyết căn cơ tình trạng ngập nước cục bộ khu vực này, HĐND TP.HCM đã thông qua dự án mở rộng, nâng cấp đường Chu Văn An. Đồng thời, quận cũng rà soát nâng cấp, cải tạo mặt hẻm và thay đổi hướng tuyến dòng chảy thoát nước của các tuyến hẻm, kết nối vào dự án rạch Xuyên Tâm.

Về tiến độ dự án mở rộng, nâng cấp đường Chu Văn An, ông Minh cho biết Sở GTVT đã phê duyệt điều chỉnh dự án, thời gian hoàn thành trong năm 2026. Ngoài mở rộng lên 23 m, tuyến đường này sẽ xây dựng mới hệ thống cống dọc 2 bên, tiết diện 0,8 - 1 m, đoạn cuối tuyến có cống hộp 2 x 2 m kết nối vào hệ thống cống hiện hữu trên vỉa hè đường Chu Văn An (đoạn trước Học viện Cán bộ TP.HCM).

Dự án mở rộng đường Chu Văn An dự kiến hoàn thành năm 2026 SỸ ĐÔNG

Hiện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Q.Bình Thạnh đang phối hợp Sở GTVT TP.HCM trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh dự án để triển khai thực hiện các bước tiếp theo.

Ông Minh cho biết, UBND Q.Bình Thạnh đang rà soát để hoàn chỉnh dự thảo chính sách, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư từng hộ dân; tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị thực hiện công tác định giá đất bồi thường, hỗ trợ cho dự án. Dự kiến ngày 24.6 sẽ phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường Chu Văn An (P.12, Q.Bình Thạnh) ảnh hưởng đến 176 trường hợp hộ dân và tổ chức, diện tích thu hồi gần 11.000 m2, kinh phí bồi thường hơn 980 tỉ đồng, chiếm khoảng 92% tổng mức đầu tư dự án.