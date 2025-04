Gần 120.000 người chờ CSGT TP.HCM tổ chức thi sát hạch GPLX: Vì sao?

Từ ngày 1.3, Công an TP.HCM tiếp nhận hồ sơ sát hạch, cấp đổi GPLX trên địa bàn TP. Theo đó, công tác này do Phòng CSGT (PC08) phụ trách. Đến nay (5.4), chưa có kỳ sát hạch nào được tổ chức.

Trước đó, các kỳ thi sát hạch đã hoãn từ tháng 12.2024, đến nay tháng 4.2025 vẫn chưa có thông báo tiếp theo.

Trên các nhóm mạng xã hội về giao thông, rất nhiều người thắc mắc về lịch thi, không biết khi nào mới được thi, khi nào tổ chức thi lại? Tài khoản Tấn Bá Đình viết: "Học từ tháng 10 năm ngoái, giờ vẫn chưa được thi".

CSGT TP.HCM tiếp nhận hơn 26.000 hồ sơ cấp đổi GPLX trong 1 tháng ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Nickname Phan Trà Giang chia sẻ: "Mình lo đăng ký học sớm để khỏi dính đợt đổi này đổi kia mà ai dè học xong vẫn cứ đợi, vẫn dính đổi tùm lum, mình tính sai nước này". Facebook tên Khôi Minh cho biết đã chờ sang tháng thứ 9, khám lại sức khỏe lần 2 nên không biết có phải khám lại lần 3 nữa hay không.

Nhiều người đang chờ thi sát hạch cũng lo ngại vì thời gian chờ dài hơn thời gian học. Một giáo viên của trung tâm đào tạo lái xe chia sẻ, lý do hoãn các kỳ sát hạch có thể do Thông tư 12 có một số thay đổi về sân sát hạch, các hạng GPLX thay đổi. Do đó, sân thi cũ không phù hợp, CSGT phải sửa chữa sân. Bên cạnh đó, lực lượng CSGT cũng phải tập huấn công tác sát hạch viên.

CSGT TP.HCM nói lý do

Lãnh đạo Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết, ngày 28.2, Bộ Công an ban hành Thông tư 12 quy định về việc sát hạch cấp đổi GPLX và cấp sử dụng GPLX quốc tế, trong đó quy định cụ thể việc tổ chức sát hạch GPLX.

CSGT TP.HCM chưa tổ chức kỳ thi sát hạch nào từ ngày 1.3 đến nay ẢNH: PC08

Theo đó, Công an TP.HCM đã phối hợp Cục CSGT và Sở GTVT (nay là Sở Giao thông - Công chánh TP.HCM) tổ chức tập huấn cho 245 cán bộ chiến sĩ CSGT để thực hiện công tác sát hạch viên.

CSGT đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất cũng như trang thiết bị phục vụ công tác sát hạch. Ngay sau khi có chỉ đạo của Bộ Công an và Cục CSGT, Công an TP.HCM sẽ thành lập hội đồng sát hạch và phối hợp các cơ sở sát hạch thực hiện sát hạch đáp ứng yêu cầu của người dân.

"Được biết Cục CSGT đang hoàn tất các kế hoạch phần mềm để triển khai trong thời gian sớm nhất", lãnh đạo Phòng CSGT thông tin.

Theo PC08, hiện CSGT phối hợp các cơ sở đào tạo lái xe tiếp nhận 119.000 hồ sơ học viên đủ điều kiện sát hạch, trong đó có 48.000 hồ sơ đủ điều kiện sát hạch ô tô và 71.000 hồ sơ sát hạch mô tô.

Cục CSGT đang hoàn tất các kế hoạch phần mềm để triển khai thi sát hạch ẢNH: PC08

Bên cạnh đó, 1 tháng qua, Công an TP.HCM tiếp nhận 26.224 hồ sơ đề nghị cấp đổi GPLX. Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, Công an TP mở 25 điểm tiếp nhận trực tiếp công tác cấp đổi GPLX.

Để thực hiện công tác này, Công an TP.HCM khuyến cáo tuyên truyền vận động người dân nên thực hiện cấp đổi GPLX trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến. Mức phí cấp đổi GPLX trực tuyến trên hệ thống Dịch vụ công là 115.000 đồng, lệ phí đến làm trực tiếp là 135.000 đồng.

Trước đó, như Thanh Niên đã phản ánh, người dân đi cấp đổi GPLX cũng không nhận được bằng lái bản cứng theo lịch hẹn. Cục CSGT lý giải là vì đang chờ nguyên vật liệu để in ấn, trong thời gian chờ, người dân có thể sử dụng GPLX điện tử trên VNeID hoặc trên trang web tra cứu GPLX của Cục CSGT tại địa chỉ https://gplx.csgt.bocongan.gov.vn.