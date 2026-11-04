Gần 150 nhà khoa học quốc tế bàn về công nghệ chỉnh sửa gen ở Gia Lai

Sáng 4.11, Hội Gặp gỡ Việt Nam và Trung tâm quốc tế Khoa học và giáo dục liên ngành (ICISE, ở phường Quy Nhơn Nam, Gia Lai) phối hợp Viện Sinh học (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) tổ chức hội nghị quốc tế về xu hướng và công nghệ tiên phong trong lĩnh vực cải biến di truyền (FGE 2026).

Sự kiện quy tụ gần 150 giáo sư, nhà khoa học, nhà nghiên cứu trẻ và nghiên cứu sinh đến từ 15 quốc gia. Chương trình có gần 60 báo cáo, tập trung vào 5 nhóm chủ đề: sinh học CRISPR-Cas và các cơ chế kỹ thuật gen thay thế; công nghệ chỉnh sửa gen thế hệ mới; chỉnh sửa gen ở thực vật; ứng dụng trong điều trị, kỹ thuật tế bào và hệ gen chức năng; các ứng dụng đổi mới sáng tạo liên ngành.

Các nhà khoa học tham dự hội nghị quốc tế về xu hướng và công nghệ tiên phong trong lĩnh vực cải biến di truyền (FGE 2026) ẢNH: ICISE

Theo ban tổ chức, kể từ khi được phát hiện và phát triển thành công cụ nghiên cứu, hệ thống CRISPR-Cas (công nghệ cho phép xác định và cắt ADN tại những vị trí cụ thể) đã tạo bước tiến quan trọng trong sinh học phân tử, công nghệ sinh học và y sinh học. Công nghệ này mở ra khả năng can thiệp chính xác hơn vào vật chất di truyền, tạo triển vọng ứng dụng trong nông nghiệp, y học và nhiều lĩnh vực khác.

Mở rộng ứng dụng chỉnh sửa gen trong nông nghiệp

Trước thềm hội nghị, ngày 3.11, chương trình workshop tiền hội nghị đã diễn ra với chủ đề cập nhật ứng dụng công nghệ chỉnh sửa gen trong cây trồng, thủy sản và đối thoại về khung pháp lý tại Việt Nam.

Workshop về ứng dụng công nghệ chỉnh sửa gen trong cây trồng, thủy sản ẢNH: ICISE

Chương trình gồm 4 mô-đun: kiến thức nền tảng về CRISPR-Cas (công nghệ cho phép xác định và cắt ADN tại những vị trí cụ thể); chỉnh sửa hệ gen thực vật; chỉnh sửa hệ gen ở cá và các ứng dụng; khung pháp lý và quản lý. Các chuyên gia cũng trao đổi về xu hướng quản lý trên thế giới và chính sách của Việt Nam đối với cây trồng được chỉnh sửa hệ gen.

Bà Võ Cao Thị Mộng Hoài, Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Gia Lai, nhận định công nghệ sinh học và kỹ thuật hệ gen đang mở ra nhiều hướng tiếp cận mới, góp phần giải quyết các vấn đề thực tiễn trong nông nghiệp, y dược và đời sống.

Theo bà Hoài, những tiến bộ trong lĩnh vực này tạo cơ hội phát triển giống cây trồng, vật nuôi có năng suất và khả năng thích ứng tốt hơn, đồng thời mở ra triển vọng mới trong nghiên cứu, chẩn đoán và điều trị bệnh. Tuy nhiên, quá trình phát triển, ứng dụng cũng đặt ra yêu cầu về năng lực làm chủ công nghệ, đào tạo nhân lực chất lượng cao, bảo đảm an toàn và trách nhiệm.

Bà Võ Cao Thị Mộng Hoài, Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Gia Lai, phát biểu tại lễ khai mạc hội nghị ẢNH: ICISE

Bà Hoài đánh giá FGE 2026 là dịp để các nhà khoa học cập nhật xu hướng nghiên cứu tiên tiến, chia sẻ kết quả và mở rộng hợp tác quốc tế. Đặc biệt, chương trình đào tạo tiền hội nghị giúp các nhà nghiên cứu trẻ tiếp cận tri thức mới, trao đổi chuyên môn và cập nhật những vấn đề quản lý đang đặt ra.

Hội nghị quốc tế về công nghệ chỉnh sửa gen (FGE 2026) sẽ bế mạc vào ngày 7.11.