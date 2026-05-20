Gần 162.000 tỉ đồng mở rộng QL1A ở Hà Nội lên 16 làn xe

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đại biểu thực hiện nghi thức phát lệnh khởi công Dự án trục không gian Quốc lộ 1A Ảnh: TTXVN

Dự án trục không gian QL1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), tổng chiều dài khoảng 36,3 km, đi qua địa bàn 18 phường, xã của Hà Nội. Điểm đầu tuyến kết nối với đường Vành đai 1 tại khu vực hầm Kim Liên, thuộc địa phận các phường Kim Liên và Bạch Mai; điểm cuối kết nối với nút giao Cầu Giẽ thuộc xã Chuyên Mỹ. Tổng vốn đầu tư gần 162.000 tỉ đồng.

Trục đường có quy mô mặt cắt ngang lên tới 90 m, gồm 10 làn xe trên tuyến chính và 6 làn xe song hành hai bên, tốc độ thiết kế 80 km/giờ. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng vào năm 2027, hoàn thiện mạng lưới giao thông đường bộ của TP.Hà Nội theo Quy hoạch thủ đô với tầm nhìn 100 năm.

Để đảm bảo chất lượng, an toàn và hiệu quả vận hành lâu dài, dự án sẽ ứng dụng đồng bộ các công nghệ tiên tiến ngay từ giai đoạn chuẩn bị đến khai thác vận hành. Ở giai đoạn tiếp theo, TP.Hà Nội và Tập đoàn Vingroup sẽ tiếp tục nghiên cứu mở rộng từ nút giao đường Lê Duẩn - Điện Biên Phủ thuộc P.Ba Đình đến đường Đại Cồ Việt (Vành đai 1), nâng tổng chiều dài toàn tuyến lên khoảng 38,8 km, kết nối trung tâm lịch sử của thủ đô với cực tăng trưởng mới phía nam thành phố.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Vũ Đại Thắng, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, cho biết bước vào giai đoạn phát triển mới, Hà Nội đang đứng trước yêu cầu phải tái cấu trúc không gian đô thị theo hướng hiện đại, xanh, thông minh và có tính kết nối cao hơn. Trong đó, khu vực phía nam Hà Nội có vị trí chiến lược, là đầu mối kết nối thủ đô với nhiều trung tâm kinh tế lớn của cả nước.

"Việc khởi công dự án hôm nay thể hiện quyết tâm rất lớn của thành phố trong tháo gỡ các điểm nghẽn hạ tầng, tạo nền tảng cho một giai đoạn phát triển mới với tầm nhìn dài hạn, đồng bộ và hiện đại hơn. Thành phố kỳ vọng tuyến trục này sẽ trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển khu vực phía nam Hà Nội, hình thành các cực tăng trưởng mới, đồng thời tạo thêm dư địa phát triển dịch vụ, thương mại, logistics và nâng cao chất lượng không gian đô thị", ông Vũ Đại Thắng nói.

Về phía chủ đầu tư, ông Nguyễn Việt Quang - Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup - chia sẻ: Hạ tầng chính là nền móng của tăng trưởng, là động lực dẫn dắt phát triển kinh tế, mở rộng cơ hội cho doanh nghiệp, cải thiện chất lượng sống cho người dân và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Sau mỗi công trình hạ tầng quy mô lớn là niềm tin, kỳ vọng của người dân và trách nhiệm rất lớn đối với sự phát triển của đất nước.

Vì vậy, Tập đoàn Vingroup rất vinh dự và tự hào khi được tham gia công trình trọng điểm này, với mong muốn góp sức cho quá trình tái thiết toàn diện một trục phát triển đô thị hiện đại, văn minh và đồng bộ, góp phần định hình diện mạo mới cho khu vực cửa ngõ phía nam Hà Nội trong tương lai.