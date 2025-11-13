Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Thể thao & Cộng đồng

Gần 17.000 người tham gia ‘Ngày hội vui khỏe trực tuyến’ của Standard Chartered

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
13/11/2025 17:30 GMT+7

Ngày 12 tháng 11 năm 2025, Việt Nam - Sau hơn một tháng triển khai, 'Ngày hội vui khỏe trực tuyến Fun Fit Fest' - một sáng kiến của ngân hàng Standard Chartered Việt Nam nhằm thúc đẩy sức khỏe, thể chất và hỗ trợ cộng đồng, đã thu hút gần 17.000 người tham gia với hơn 15 môn thể thao.

Thông điệp về sức khỏe và từ thiện cũng đã được lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội, với hơn 1.200 bài đăng trên Facebook chia sẻ sự tham gia và khuyến khích mọi người cùng hưởng ứng. Chương trình này nằm trong trong khuôn khổ chuỗi sự kiện của giải chạy quốc tế Standard Chartered Marathon Di Sản Hà Nội 2025.

Gần 17.000 người tham gia ‘Ngày hội vui khỏe trực tuyến’ của Standard Chartered - Ảnh 1.

Vào ngày 9.11 vừa qua, Ban Tổ chức công bố đóng góp 200 triệu đồng từ chương trình "Ngày hội vui khỏe trực tuyến Fun Fit Fest" cho Quỹ Nghị Lực Sống nhằm hỗ trợ người khuyết tật có cơ hội lập nghiệp với chương trình "Khởi nghiệp kinh doanh số".

Bà Trịnh Như Quỳnh, Giám đốc Đối ngoại, ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, chia sẻ: "Ngày hội vui khỏe trực tuyến là một phần trong mục tiêu kiến tạo nên một cộng đồng khỏe mạnh hơn mỗi ngày của chúng tôi và là hoạt động khởi động cho giải chạy Standard Chartered Marathon Di Sản Hà Nội 2025. Sự thành công của chương trình này là minh chứng cho sức mạnh của cộng đồng khi được kêu gọi để làm điều đúng đắn. Sự quyết tâm đồng lòng của cộng đồng vì sức khỏe và vì tương lại của người khuyết tật đã giúp lan tỏa mạnh mẽ mục tiêu tốt đẹp của chương trình".

Khám phá thêm chủ đề

Standard chartered Từ Thiện đóng góp Marathon cộng đồng công bố
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận