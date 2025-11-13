Gần 17.000 người tham gia ‘Ngày hội vui khỏe trực tuyến’ của Standard Chartered

Thông điệp về sức khỏe và từ thiện cũng đã được lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội, với hơn 1.200 bài đăng trên Facebook chia sẻ sự tham gia và khuyến khích mọi người cùng hưởng ứng. Chương trình này nằm trong trong khuôn khổ chuỗi sự kiện của giải chạy quốc tế Standard Chartered Marathon Di Sản Hà Nội 2025.

Vào ngày 9.11 vừa qua, Ban Tổ chức công bố đóng góp 200 triệu đồng từ chương trình "Ngày hội vui khỏe trực tuyến Fun Fit Fest" cho Quỹ Nghị Lực Sống nhằm hỗ trợ người khuyết tật có cơ hội lập nghiệp với chương trình "Khởi nghiệp kinh doanh số".

Bà Trịnh Như Quỳnh, Giám đốc Đối ngoại, ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, chia sẻ: "Ngày hội vui khỏe trực tuyến là một phần trong mục tiêu kiến tạo nên một cộng đồng khỏe mạnh hơn mỗi ngày của chúng tôi và là hoạt động khởi động cho giải chạy Standard Chartered Marathon Di Sản Hà Nội 2025. Sự thành công của chương trình này là minh chứng cho sức mạnh của cộng đồng khi được kêu gọi để làm điều đúng đắn. Sự quyết tâm đồng lòng của cộng đồng vì sức khỏe và vì tương lại của người khuyết tật đã giúp lan tỏa mạnh mẽ mục tiêu tốt đẹp của chương trình".