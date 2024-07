Gần 2.000 nhà đầu tư trái phiếu Tân Hoàng Minh đã được thi hành án

Ngày 17.7, phản ánh với Báo Thanh Niên, nhiều nhà đầu tư tiếp tục bày tỏ sự "nóng ruột" khi chưa được thi hành bản án của TAND TP.Hà Nội, liên quan đến các lô trái phiếu của Công ty TNHH thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh (gọi tắt là Tập đoàn Tân Hoàng Minh).



Một trong những bước nằm trong quy trình THADS vụ Tân Hoàng Minh là viết hóa đơn TUYẾN PHAN

Bao nhiêu nhà đầu tư đã nhận được tiền?

Theo bản án sơ thẩm hồi tháng 3, ngoài mức án 8 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh còn phải bồi thường toàn bộ hơn 8.600 tỉ đồng cho hơn 6.600 nhà đầu tư. Đến nay, một số đã nhận lại được tiền, số khác vẫn đang ngóng chờ từng ngày.

"Vừa rồi Báo Thanh Niên có phản ánh rằng lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự (THADS) TP.Hà Nội khẳng định sẽ đẩy nhanh tiến độ thi hành án, nhưng tôi thấy vẫn còn chậm. Rất thông cảm với áp lực của cơ quan thi hành án, nhưng nếu cần thì nên bổ sung chấp hành viên hoặc hệ thống máy móc, thiết bị để làm được nhiều hơn.

Trong số chúng tôi, nhiều người đi vay tiền để đầu tư và phải trả lãi mỗi ngày. Chỉ mong tiền về sớm ngày nào tốt ngày đó", anh N.V.L (trú tại Hà Nội) hiện đang quản trị một nhóm Zalo khoảng 1.000 nhà đầu tư trái phiếu Tân Hoàng Minh, chia sẻ.

Phản hồi về "tâm tư" của các nhà đầu tư, đại diện Cục THADS TP.Hà Nội đã cung cấp những thông tin mới nhất về tiến độ thi hành án đối với vụ án Tân Hoàng Minh.

Theo số liệu cập nhật tính đến 11.7, cơ quan THADS đã nhận được hồ sơ yêu cầu thi hành án của khoảng 5.800 nhà đầu tư. Do số lượng lớn, Cục THADS TP.Hà Nội ban hành quyết định thi hành án nhiều đợt: 24.5, 3.6, 5.6, 7.6, 10.6, 14.6, 24.6, 1.7…

Đến nay, cơ quan này đã giải quyết xong thủ tục thi hành án đối với gần 2.000 người của các đợt 24.5, 3.6, 5.6 và 7.6, đang chi trả đến đợt 10.6.

Giải thích về quy trình thi hành án, đại diện Cục THADS TP.Hà Nội cho hay, đối với mỗi trường hợp, sau khi ra quyết định thi hành án, lãnh đạo đơn vị sẽ phân công chấp hành viên thụ lý.

Do số tiền hơn 8.600 tỉ tạm giữ tại kho bạc là một khoản chung, chấp hành viên phải rà soát, phân phối tiền của từng bị hại (theo bản án), rồi chuyển xuống bộ phận kế toán nhập thủ công vào hệ thống quản lý tài chính.

Sau khi kế toán đồng ý, chấp hành viên làm phiếu đề nghị chi gửi Cục trưởng Cục THADS TP.Hà Nội, đồng thời tiếp tục đối chiếu, rà soát. Thực tế cho thấy nhiều trường hợp thông tin bị sai (sai số tài khoản, sai tên ngân hàng…) nên phải làm lại từ đầu, rất mất thời gian.

Với các trường hợp hợp lệ, Cục trưởng Cục THADS TP.Hà Nội sẽ ký duyệt đề nghị chi, tiếp đó chuyển đến bộ phận kế toán làm ủy nhiệm chi, cuối cùng chuyển ủy nhiệm chi đến kho bạc để xuất tiền, gửi về tài khoản của nhà đầu tư.

"Chỉ tính riêng cục trưởng, mỗi hồ sơ như vậy cần tới 7 chữ ký. Hơn 6.600 nhà đầu tư sẽ tương đương khoảng 50.000 chữ ký. Nhiều khâu bắt buộc phải làm thủ công, máy móc không thể thay thế, nên cần nhiều thời gian", đại diện đơn vị này thông tin.

Hồ sơ THADS vụ Tân Hoàng Minh của 1 trong 6 chấp hành viên TUYẾN PHAN

Rút ngắn thời gian dự kiến hoàn thành 15 ngày

Vẫn theo đại diện Cục THADS TP.Hà Nội, ban đầu vụ án Tân Hoàng Minh có 5 chấp hành viên, nhưng vì khối lượng công việc lớn, kể từ 1.7 vừa qua, đơn vị đã tăng cường thêm 1 chấp hành viên.

Với 6 chấp hành viên, mỗi ngày có khoảng 300 - 400 hồ sơ được hoàn thành. Tính trung bình là khoảng 60 - 70 hồ sơ mỗi người mỗi ngày.

Tuy nhiên, có thêm một vấn đề phát sinh, nằm ở bộ phận kế toán. Do nhân lực của Phòng Kế hoạch - Tài chính có hạn, số lượng cán bộ phụ trách vụ án Tân Hoàng Minh ít hơn so với chấp hành viên, chưa kể phải thực hiện song song các nhiệm vụ khác, nên tốc độ giải quyết chậm hơn so với các chấp hành viên.

Tính trung bình, mỗi ngày bộ phận kế toán giải quyết được khoảng 100 ủy nhiệm chi. Nếu xử lý hết hơn 6.600 nhà đầu tư thì cần khoảng 60 ngày làm việc, tức khoảng 3 tháng. Dự kiến 30.9 sẽ hoàn thành chi trả toàn bộ.

Vừa qua, để đẩy nhanh tiến độ thi hành án vụ Tân Hoàng Minh, lãnh đạo Cục THADS TP.Hà Nội đã động viên các cán bộ kế toán làm việc thêm cả thứ bảy và chủ nhật. Nhờ vậy, số lượng ủy nhiệm chi tăng lên rất nhiều, có những ngày cuối tuần giải quyết được 300 trường hợp. "Như vậy, một tuần sẽ có khoảng 800 ủy nhiệm chi chuyển sang kho bạc", đại diện đơn vị cho biết.

Cục THADS TP.Hà Nội còn cử một tổ công tác làm việc với kho bạc nhà nước, kiến nghị đẩy nhanh tiến độ giải quyết. Về nguyên tắc, trong thời gian 3 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ, kho bạc sẽ chuyển tiền cho nhà đầu tư. "Chúng tôi đề nghị giải quyết cuốn chiếu theo hướng nhận hồ sơ ngày nào thì giải quyết dứt điểm luôn ngày đó", đại diện Cục THADS TP.Hà Nội nói.

Nhờ áp dụng đồng bộ các giải pháp như đã nêu, đến nay có gần 2.000 nhà đầu tư trái phiếu Tân Hoàng Minh đã được thi hành án. Dự kiến thời gian hoàn thành việc chi trả cho toàn bộ nhà đầu tư rút ngắn xuống khoảng 15.9.

Trao đổi thêm với Báo Thanh Niên, nhiều nhà đầu tư tiếp tục băn khoăn về việc có một số người nộp hồ sơ sau nhưng được trả tiền trước. Họ mong muốn cùng với đẩy nhanh tiến độ thì việc thi hành án cần thực hiện theo đúng thứ tự.

Đại diện Cục THADS TP.Hà Nội nêu một số lý do về tình trạng này. Thứ nhất, cùng 1 đợt ra quyết định thi hành án nhưng có nhiều chấp hành viên, nhiều kế toán thực hiện nên thứ tự hồ sơ có thể bị lộn xộn.

Thứ hai, khi nộp hồ sơ, về lý thuyết là nộp theo vần A - B - C, nhưng một số người có tên đứng trước không đến nộp đúng ngày, hoặc có người nộp qua đường bưu điện, nên thứ tự bị thay đổi.

Thứ ba, một số trường hợp ở xa, điều kiện đi lại hạn chế, hoàn cảnh khó khăn… sẽ được linh động giải quyết.

"Các trường hợp trên chỉ là số ít, và được giải quyết do yếu tố khách quan, chắc chắn không có yếu tố tiêu cực hay vòi vĩnh", đại diện Cục THADS TP.Hà Nội khẳng định.