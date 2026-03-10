Gần 2.000 thí sinh đăng ký Olympic Toán học trẻ Việt Nam

Sức hút từ một sân chơi học thuật dành cho người trẻ yêu toán

Chỉ sau ít ngày công bố thông tin, Giải Olympic Toán học trẻ Việt Nam - VYMO 2026 đã thu hút gần 2.000 thí sinh đăng ký tham gia. Con số này phản ánh sự quan tâm ngày càng lớn của học sinh đối với những sân chơi học thuật nơi các em có thể thử thách khả năng tư duy, thay vì chỉ học toán theo cách truyền thống.

Đáng chú ý, bên cạnh học sinh THCS và THPT, cuộc thi năm nay còn ghi nhận sự tham gia của nhiều sinh viên đang theo học tại FPT PolySchool. Việc sinh viên cùng tham gia một kỳ thi học thuật với học sinh phổ thông không chỉ tạo thêm động lực cạnh tranh lành mạnh mà còn góp phần mở rộng cộng đồng những người trẻ yêu Toán học.

Theo Ban tổ chức, cuộc thi được xây dựng với mục tiêu tạo ra một môi trường học thuật lành mạnh, nơi thí sinh có thể vận dụng kiến thức toán học vào các bài toán tư duy, bài toán thực tế và rèn luyện khả năng giải quyết vấn đề.

Trong bối cảnh giáo dục hiện đại ngày càng chú trọng phát triển năng lực thay vì chỉ ghi nhớ kiến thức, những cuộc thi như VYMO được xem là cơ hội để người học tiếp cận cách học chủ động hơn: học để hiểu, để phân tích và để tìm ra lời giải theo cách của riêng mình.

Học sinh và sinh viên tìm đến cuộc thi để thử sức

Danh sách đăng ký sớm cho thấy nhiều thí sinh chủ động tìm đến cuộc thi với mong muốn thử thách bản thân.

Em Phan Đặng Gia Hân, học sinh Trường THPT Núi Thành, đăng ký tham gia tại cơ sở Đà Nẵng của FPT PolySchool sau khi được giáo viên môn Toán giới thiệu. Yêu thích Toán học từ khi còn học cấp 2, Gia Hân xem cuộc thi là cơ hội để trải nghiệm và tích lũy thêm kinh nghiệm thi học thuật.

"Em muốn thử sức với những dạng bài khó hơn và hy vọng có thể vào vòng chung kết để giao lưu với nhiều bạn có cùng đam mê", Gia Hân chia sẻ. Hiện em đang ôn tập thêm các dạng bài nâng cao và rèn luyện khả năng quản lý thời gian khi làm bài.

Trong khi đó, Trần Ngọc Lâm - học sinh Trường THCS Trảng Dài (Đồng Nai) lại biết đến cuộc thi qua mạng xã hội. Sau khi tìm hiểu thông tin, Lâm quyết định đăng ký dự thi tại cơ sở Đồng Nai.

"Em tham gia chủ yếu để học hỏi thêm kiến thức mới và xem khả năng của mình đang ở mức nào. Em cũng mong được giao lưu với các bạn có cùng đam mê Toán học", Lâm chia sẻ.

Không chỉ học sinh phổ thông, nhiều sinh viên của FPT PolySchool cũng đăng ký tham gia như một cách để thử thách tư duy và duy trì niềm yêu thích với môn học nền tảng này. Với các bạn, đây không chỉ là một cuộc thi mà còn là cơ hội để rèn luyện khả năng phân tích, logic và bản lĩnh khi đối mặt với áp lực thời gian.

Những câu chuyện nhỏ từ thí sinh cho thấy xu hướng tích cực: người trẻ ngày nay tham gia các cuộc thi học thuật không chỉ vì giải thưởng, mà vì mong muốn trải nghiệm và hiểu rõ năng lực của bản thân.

Vòng loại diễn ra ngày 15/3 với 40 câu hỏi trắc nghiệm tư duy

Theo Ban tổ chức, vòng loại cuộc thi sẽ diễn ra vào ngày 15.3.2026 theo hình thức thi trực tiếp trên giấy tại các điểm thi của FPT PolySchool trên toàn quốc.

Bài thi gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm với thời gian làm bài 60 phút. Nội dung đề thi kết hợp giữa kiến thức trong chương trình học, các bài toán nâng cao và những dạng bài kiểm tra tư duy logic.

Top 100 thí sinh có điểm số cao nhất ở mỗi cấp độ sẽ bước tiếp vào vòng chung kết. Kết quả vòng loại dự kiến được công bố sau hai ngày thi.

Ban tổ chức cũng chuẩn hóa quy trình thi để đảm bảo tính minh bạch. Thí sinh cần có mặt tại điểm thi từ 7 giờ sáng để làm thủ tục check-in, nhận tài liệu và nghe phổ biến quy chế trước khi bước vào phòng thi lúc 9 giờ.

Trong bối cảnh giáo dục ngày càng hướng đến phát triển năng lực toàn diện, những sân chơi học thuật như VYMO không chỉ dừng lại ở một cuộc thi. Đó còn là cơ hội để học sinh và sinh viên rèn luyện tư duy, trải nghiệm môi trường thi cử chuyên nghiệp và từng bước khám phá khả năng của chính mình trên hành trình chinh phục tri thức.