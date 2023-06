Gần 27.300 ô tô tại Việt Nam 'lãnh án' triệu hồi trong nửa đầu năm 2023

Cùng với nhiều mẫu mã ô tô mới cũng như bản nâng cấp, cập nhật... được các hãng xe trình làng trong nửa đầu năm 2023, các nhà sản xuất, phân phối ô tô tại Việt Nam cũng thực hiện hàng loạt chương trình triệu hồi xe để khắc phục lỗi, cũng như các sự cố có thể gây mất an toàn cho người sử dụng.



Trong 6 tháng đầu năm 2023, các nhà sản xuất, phân phối ô tô tại Việt Nam đã triển khai đến 19 đợt triệu hồi xe ô tô Bá Hùng

Số liệu được Thanh Niên tổng hợp từ dữ liệu của Cục Đăng kiểm Việt Nam cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2023, các nhà sản xuất, phân phối ô tô tại Việt Nam đã triển khai đến 19 đợt triệu hồi xe ô tô các loại bị lỗi để khắc phục. Tổng số xe bị triệu hồi lên đến 27.227 chiếc, bao gồm cả ô tô phổ thông, ô tô hạng sang, ô tô điện cho đến các mẫu siêu xe có giá hàng chục tỉ đồng.

Như vậy, số lượng vụ triệu hồi ô tô trong nửa đầu năm 2023 đã bằng cả năm 2022, bên cạnh đó số lượng xe bị ảnh hưởng nhiều gấp 4,3 lần so với cả năm 2022. Điều này cho thấy, số lượng ô tô dính lỗi kỹ thuật tại Việt Nam đang có xu hướng gia tăng nhanh trong nửa đầu năm 2023. Ô tô "lãnh án" triệu hồi tại Việt Nam trong nửa đầu năm 2023 liên quan đến nhiều bộ phận, chi tiết khác nhau như trục lái, hệ thống phanh, hệ thống điện, hệ thống điều hoà, hệ thống nhiên liệu, dây an toàn, túi khí và phần mềm điều khiển...

Mercedes- Benz cũng triển khai 3 đợt triệu hồi liên quan đến xe GLE, GLS, ML… Bá Hùng

Trong số các thương hiệu ô tô tại Việt Nam, Toyota triển khai 5 đợt triệu hồi liên quan đến các mẫu Veloz Cross bị lỗi đồng hồ táp-lô, Raize bị lỗi hộp điều khiển túi khí hay Vios và Yaris bị lỗi dây an toàn. Hyundai cũng triển khai 3 đợt triệu hồi liên quan đến mẫu Santa Fe, Elantra bị lỗi dây đai an toàn. Mercedes- Benz cũng triệu hồi 3 đợt liên quan đến xe GLE, GLS, ML… Trong khi Audi cũng phải thực hiện 3 đợt triệu hồi gồm các mẫu Audi TT, A6, A7 hay Q7, Q8. Các thương hiệu khác như Isuzu, Porsche, Bentley, Jeep, Lexus và cả VinFast đều đã triển khai ít nhất 1 đợt triệu hồi xe để khắc phục lỗi.

Vụ triệu hồi xe có số lượng xe bị ảnh hưởng nhiều nhất do Hyundai triển khai vào tháng 2.2023 liên quan đến 17.670 chiếc Hyundai Santa Fe sản xuất trong khoảng thời gian từ 30.1.2021 đến 15.10.20212. Các xe này được xác định bị lỗi liên quan đến bộ căng dây đai an toàn hàng ghế trước.

Toyota triển khai 5 đợt triệu hồi liên quan đến các mẫu Veloz Cross, Raize, Vios và Yaris

Trong khi đó, vụ triệu hồi xe có số lượng ít nhất do nhà phân phối của thương hiệu Bentley tại Việt Nam và Toyota triển khai. Cụ thể, Toyota triệu hồi 2 chiếc Yaris đời 2012 bị lỗi túi khí xe mỗi thương hiệu. Trong khi, Bentley triệu hồi 2 chiếc xe siêu sang Bentley Continental GT W12 và Continental GT First Edition W12 do dính lỗi liên quan đến bơm nước làm mát có thể dẫn đến nguy cơ cháy xe.