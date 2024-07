Gần 3 tháng phục bắt kẻ biến thái dâm ô trẻ em vùng giáp ranh

Tối 2.7, Đội Cảnh sát hình sự Công an H.Hòa Vang (TP.Đà Nẵng) bắt được nghi phạm thực hiện nhiều vụ dâm ô trẻ em vùng giáp ranh Quảng Nam - Đà Nẵng, gây bức xúc dư luận thời gian qua.



Nghi phạm là Thái Văn Vũ (40 tuổi, ngụ xã Điện Tiến, TX.Điện Bàn, Quảng Nam).

Trước đó, từ đầu tháng 4.2024, trên địa bàn H.Hòa Vang liên tiếp xảy ra các vụ dâm ô trẻ em gây hoang mang và bức xúc trong dư luận. Các vụ dâm ô trẻ em xảy ra vào thời điểm ban đêm, nghi phạm điều khiển xe máy, gây án ở các tuyến đường vắng người.

Thái Văn Vũ bị tạm giữ hình sự NGUYỄN TÚ

Lãnh đạo Công an H.Hòa Vang đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự khẩn trương xác lập chuyên án để điều tra, làm rõ. Sau gần 3 tháng điều tra, tối 2.7, Đội Cảnh sát hình sự đã củng cố đầy đủ chứng cứ, tiến hành bắt giữ Thái Văn Vũ.



Bước đầu qua đấu tranh, cơ quan công an đã làm rõ 2 vụ dâm ô do Vũ gây ra với trẻ em trên địa bàn H.Hòa Vang, ngoài ra Vũ còn thực hiện nhiều vụ dâm ô khác trên địa bàn vùng giáp ranh.

Hiện Đội cảnh sát hình sự Công an H.Hòa Vang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các vụ việc. Theo lãnh đạo Công an H.Hòa Vang, đơn vị đã chỉ đạo các lực lượng tập trung sớm củng cố hồ sơ, khởi tố bị can để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.