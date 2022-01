Gần 3 triệu người được tăng lương hưu, trợ cấp

Tính đến ngày 4.1, Công an TP.Đà Nẵng đã hoàn thành cấp căn cước công dân (CCCD) cho 95% dân số, trả hơn 500.000 CCCD do Bộ Công an bàn giao về địa phương, chỉ còn khoảng 250.000 CCCD chưa trả cho công dân.