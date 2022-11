Gần 30 tỉ đồng tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 23.11, BHXH Việt Nam đã tổ chức lễ phát động chương trình tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình được tổ chức trực tuyến trên phạm vi toàn quốc.

Tổng giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh cho biết, chương trình hướng tới đồng bào dân tộc thiểu số thuộc nhóm đối tượng không được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng BHYT; người chưa có thẻ BHYT thuộc diện mới thoát nghèo; người thuộc hộ cận nghèo, người có mức sống trung bình chưa tham gia BHXH, BHYT và người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế khác…

Thời gian qua, sổ BHXH, thẻ BHYT đã được rất nhiều tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm lựa chọn để tặng người nghèo, người khó khăn trong những chương trình thiện nguyện mà các đơn vị tổ chức.

Đây là sự chia sẻ về vật chất mà, đồng thời là sự động viên về tinh thần to lớn. Khi tham gia BHXH, BHYT là người dân được tham gia vào mạng lưới an sinh xã hội quốc gia, bên cạnh việc được quỹ an sinh xã hội quốc gia đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp, họ còn có cơ hội được chia sẻ lại với cộng đồng - điều tưởng như là không thể đối với những người khó khăn.

Tổng giám đốc BHXH Việt Nam bày tỏ: “Thay mặt lãnh đạo BHXH Việt Nam, tôi tha thiết kêu gọi toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành BHXH Việt Nam; các tổ chức, cá nhân, cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục đồng hành, chung tay, để Chương trình tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn được lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội, để ngày càng có thêm nhiều người dân được đảm bảo thu nhập khi hết tuổi lao động bằng BHXH, được chăm sóc sức khỏe khi ốm đau bằng BHYT”.

Hưởng ứng lời phát động, Công đoàn BHXH Việt Nam cũng đã kêu gọi mỗi đoàn viên ủng hộ ít nhất 1 ngày lương để mua sổ BHXH, thẻ BHYT tặng người dân có hoàn cảnh khó khăn, đồng hành cùng ngành BHXH Việt Nam thực hiện chương trình - góp phần trao nhân ái - lan tỏa yêu thương.





Chia sẻ từ thực tiễn đi tuyên truyền, phổ biến chính sách BHXH, BHYT, Giám đốc BHXH tỉnh An Giang Đặng Hồng Tuấn cho hay: “Nhiều người dân chưa tham gia BHXH, BHYT không phải vì họ chưa hiểu chính sách mà vì khó khăn về tài chính. Đặc biệt, trong hơn 2 năm dịch bệnh Covid-19, nhiều người sống trong cảnh ăn bữa nay, lo bữa mai, ước mơ về một tuổi già có lương hưu, ốm đau được chăm sóc sức khỏe với họ thật xa vời. Chúng tôi tin tưởng, tấm lòng của đội ngũ công chức, viên chức trong toàn hệ thống BHXH Việt Nam sẽ lan tỏa chương trình tới cộng đồng xã hội và nhận được sự chung tay, góp sức của các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm”.

Tại lễ phát động, BHXH Việt Nam đã tặng 630 sổ BHXH, 1.260 thẻ BHYT với tổng trị giá khoảng 4 tỉ đồng, được công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành BHXH Việt Nam dành dụm, quyên góp ngay trong buổi lễ.

BHXH Việt Nam cũng nhận được sự chung tay của các đơn vị, doanh nghiệp cùng BHXH Việt thực hiện hoạt động ý nghĩa này. Tại điểm cầu T.Ư, đại diện 6 doanh nghiệp đã trao tặng 3.000 sổ BHXH tự nguyện và 54.904 thẻ BHYT với tổng số tiền trên 25,4 tỉ đồng.

Ngoài ra, tại các điểm cầu, nhiều đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã trao tặng hàng chục nghìn sổ BHXH và thẻ BHYT.

BHXH Việt Nam phấn đấu trao 10.000 sổ BHXH, 120.000 thẻ BHYT có hoàn cảnh khó khăn trong cả nước; tặng 200 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho 200 bệnh nhân thuộc 10 bệnh viện tuyến T.Ư tại Hà Nội.