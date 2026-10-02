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    Gần 300 nhà đầu tư tham dự diễn đàn kết nối Việt Nam - Nga

    Trương Nghĩa
    Trương Nghĩa
    Ngày 1.10, tại FUTA Residence (Đà Nẵng Times Square, 196-198 Võ Nguyên Giáp, TP.Đà Nẵng), FUTA Land đồng hành cùng Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng và oBacker tổ chức diễn đàn 'Vietnam - The Entry Point'.

    Diễn đàn chia sẻ về môi trường kinh doanh, chính sách ưu đãi, cơ hội đầu tư, kinh nghiệm vận hành doanh nghiệp tại Việt Nam và chiến lược phát triển dài hạn cho hơn 300 nhà đầu tư quốc tế, phần lớn là cộng đồng doanh nghiệp Nga.

    Gần 300 nhà đầu tư tham dự diễn đàn kết nối Việt Nam - Nga- Ảnh 1.

    FUTA Land đầu tư công nghệ phục vụ minh bạch thông tin, rút ngắn quá trình tìm hiểu và giao dịch BĐS, nâng cao khả năng kết nối các bên trên thị trường

    Dịp này FUTA Land cũng chia sẻ những định hướng hợp tác quốc tế với hệ sinh thái bất động sản và nền tảng công nghệ số, tích hợp AI kết nối chủ đầu tư, môi giới và khách hàng toàn thế giới, hỗ trợ tra cứu giá sản phẩm, trạng thái giao dịch, phương thức thanh toán, các chính sách thuế và phí bảo trì, hình ảnh 3D và thực tế 360 độ.

    Gần 300 nhà đầu tư tham dự diễn đàn kết nối Việt Nam - Nga- Ảnh 2.

    Hơn 300 nhà đầu tư, phần lớn từ Nga quan tâm sản phẩm và hệ sinh thái FUTA Land

    Gần 300 nhà đầu tư tham dự diễn đàn kết nối Việt Nam - Nga- Ảnh 3.

    FUTA Land phát triển hệ sinh thái nền tảng số, kết nối chủ đầu tư, sản phẩm, khách hàng trên cùng một nền tảng

    Nền tảng tích hợp trợ lý AI giải đáp 24/7, đặt lịch xem nhà, trao đổi, đăng ký bán và phân bổ khách. Hiện ứng dụng đã có trên App Store, Google Play và website, hỗ trợ 5 ngôn ngữ Việt, Anh, Trung, Hàn và Nga.

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    diễn đàn kết nối Việt Nam - Nga Gần 300 nhà đầu tư tham dự diễn đàn kết nối Việt Nam - Nga FUTA Land Vietnam - The Entry Point

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