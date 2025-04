Gần 350 căn hộ ở TP.HCM bị nứt sau động đất ở Myanmar: Yêu cầu chủ đầu tư khắc phục

Chiều 3.4, tại cuộc họp báo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, Sở Xây dựng TP.HCM đã thông tin về tình trạng các căn hộ thuộc chung cư Diamond Riverside (P.16, Q.8, TP.HCM) bị ảnh hưởng sau trận động đất ở Myanmar.

Theo đó, Sở Xây dựng cho biết sau khi xảy ra tình trạng rung lắc do ảnh hưởng của động đất từ Myanmar, ngày 31.3, đơn vị đã tiếp nhận thông tin và phối hợp UBND Q.8 khảo sát thực tế tại chung cư Diamond Riverside.

Trong buổi khảo sát, Sở Xây dựng đã trao đổi với Ban Quản trị chung cư, chủ đầu tư, chính quyền địa phương và các bên liên quan khác. Đánh giá bước đầu, các vết nứt, bong tróc được ghi nhận có độ sâu và chiều dài khác nhau.

Nền gạch tại tầng 15, lô A, chung cư Diamond Riverside (Q.8) bị bong tróc trong dư chấn động đất ở Myanmar hôm 28.3 Ảnh: Phạm Hữu

Theo ý kiến của đại diện chủ đầu tư thì kết cấu công trình được thiết kế theo các tiêu chuẩn xây dựng, đảm bảo đủ điều kiện chịu lực. Công trình đã được Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng kiểm tra, chấp thuận nghiệm thu.

Tuy nhiên, Sở Xây dựng cũng nói rằng chưa phát hiện trường hợp nhiều vết nứt sâu, hở do không đủ thời gian kiểm tra tất cả các trường hợp như phản ánh (hơn 300 căn), nên không loại trừ có mảng tường bị nứt với tình trạng như báo chí miêu tả.

Kết quả kiểm tra ngày 31.3 cũng như thông tin trên các phương tiện truyền thông cho thấy mới phát hiện các vết nứt trên tường (có chức năng bao che, ngăn chia không gian), chưa phát hiện nứt kết cấu (cột, dầm, sàn).

Để đánh giá chính xác tình trạng kết cấu công trình, cần đơn vị có chuyên môn thực hiện, Sở Xây dựng đã có văn bản đề nghị các quận, huyện, TP.Thủ Đức triển khai việc rà soát, thống kê các công trình tập trung đông người trên địa bàn (gồm cao ốc văn phòng, khách sạn, bệnh viện, trường học, chung cư, trung tâm thương mại) có bị ảnh hưởng dư chấn (gồm các hiện tượng xảy ra vào ngày 28.3 như xuất hiện tình trạng rung lắc, người bên trong công trình chạy ra ngoài).

Từ kết quả thống kê đó sẽ yêu cầu các chủ sở hữu, đơn vị quản lý, ban quản trị các công trình thuê đơn vị có năng lực kiểm tra kết cấu chịu lực của công trình để phát hiện hư hỏng, đánh giá về việc đảm bảo an toàn chịu lực, đề xuất phương án khắc phục (nếu có) theo quy định.

Đồng thời, phối hợp Công an TP.HCM rà soát các trang thiết bị, phương tiện, phương án cứu nạn cứu hộ, phương án xử lý tình huống sự cố, tai nạn tại các công trình để đảm bảo an toàn cho người dân khi có sự việc phải thoát nạn.

Hiện nay, UBND TP.Thủ Đức và các quận, huyện đang thực hiện các nội dung công việc nêu trên và sẽ có báo cáo gửi về Sở Xây dựng trước ngày 15.4.

Nhiều cư dân tại chung cư cho biết phát hiện các vết nứt sau khi rung chấn xảy ra

Về hướng xử lý, Sở Xây dựng cho biết Ban Quản trị chung cư sẽ phối hợp với chủ đầu tư và các bên liên quan tổ chức kiểm tra, đánh giá an toàn đối với các cấu kiện, hạng mục công trình có xảy ra hiện tượng nứt theo phản ánh của cư dân. Việc kiểm tra, đánh giá và xử lý để đảm bảo an toàn sẽ được thực hiện theo quy trình bảo trì công trình về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

Sở Xây dựng cũng yêu cầu chủ đầu tư thực hiện các biện pháp khắc phục kịp thời nhằm đảm bảo an toàn cho cư dân và sẽ tiếp tục cập nhật thông tin cho đến khi có kết luận chính thức và mong muốn người dân an tâm trong việc đảm bảo an toàn cho nơi ở của mình.

Ngoài trường hợp chung cư Diamond Riverside ở Q.8, đến nay Sở Xây dựng chưa nhận được phản ánh trường hợp khác xuất hiện những vấn đề tương tự, chỉ ghi nhận qua các trang thông tin về một số công trình có hiện tượng người bên trong chạy ra ngoài khi có dư chấn.