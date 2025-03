Vết trượt dài của cuộc đời ông Đỗ Văn Ỵ

Năm 1981, khi đang là chiến sĩ thuộc đội An ninh chính trị, Công an huyện Thủ Đức (nay là TP.Thủ Đức, TP.HCM), ông Đỗ Văn Ỵ bị cáo buộc gây ra vụ giết người, cướp tài sản trên địa bàn An Khánh.

Gần 40 năm chịu án ‘giết người’, cựu chiến sĩ công an chờ ngày được minh oan

Theo kết luận giám định khoa học hình sự, loại đạn gây ra cái chết cho nạn nhân trùng với loại đạn của súng ngắn được cấp cho ông Đỗ Văn Ỵ.

Mặc dù đã có bằng chứng ngoại phạm và nhân chứng xác nhận không liên quan đến vụ án, tòa án cũng đã tuyên ông Ỵ không phạm tội nhưng ông Ỵ vẫn bị giam đến tận năm 1987.

Đến năm 1988, Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM cũng đã ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án, nhưng quyết định này lại không được tống đạt cho ông Đỗ Văn Ỵ. Đồng nghĩa với việc ông Ỵ không được khôi phục danh hiệu công an nhân dân, cuộc đời ông Ỵ cũng trượt dài trong chuỗi ngày tăm tối.

Sau 6 năm bị tạm giam, ông Đỗ Văn Ỵ được tạm tha trong khi chờ quyết định giải quyết vụ án Ảnh: THẢO NHÂN

Khắc khoải chờ được thoát phận oan "kẻ giết người"

Mãi đến năm 2018, khi tiếp cận được thông tin liên quan vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn, ông Đỗ Văn Ỵ mới cùng anh trai của mình bắt đầu hành trình đi tìm lại danh dự.

Cuối năm 2024, ông Ỵ nhận được bản sao y của quyết định đình chỉ điều tra vụ án. Sau đó, ông Ỵ đã làm đơn yêu cầu xin lỗi và bồi thường oan sai, gửi đến Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM nhưng vẫn chưa có kết quả.

Giờ đây, khi ở tuổi gần đất xa trời, ông Ỵ chỉ có một mong muốn được cải chính, xin lỗi công khai và bồi thường, để bản thân và gia đình không còn sống trong mặc cảm và định kiến dưới danh phận kẻ "giết người, cướp tài sản".

Pháp luật quy định về việc công khai xin lỗi, bồi thường cho những người bị oan sai trong quá trình tố tụng như thế nào, tương lai của cụ ông Đỗ Văn Ỵ sẽ ra sao, Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật trong các bản tin tới tại địa chỉ thanhnien.vn và trên các nền tảng Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị đón theo dõi.