Khoảnh khắc tung mũ của tân khoa ẢNH: VGU

Theo khảo sát việc làm một năm sau tốt nghiệp, 94% sinh viên tốt nghiệp bậc cử nhân và thạc sĩ của trường có việc làm hoặc học tiếp. Trong số người có việc làm, 37% bắt đầu công việc đầu tiên trước khi tốt nghiệp, 42% ngay sau khi tốt nghiệp.

Phát biểu tại buổi lễ, GS-TS René Thiele, Hiệu trưởng, gửi tân khoa thông điệp: "Tri thức dẫn lối, trách nhiệm song hành. Hãy chọn điều xứng đáng để làm".

Tân khoa Kiến trúc Hà Gia Bảo đạt giải Ba Giải thưởng Loa Thành lần thứ 38 của Hội Kiến trúc sư Việt Nam với đồ án "Thủ Thiêm - Khuôn viên giáo dục đại học", ngay lần đầu sinh viên Kiến trúc của trường dự giải.

Đại diện tân khoa phát biểu là Tôn Thất Nhật Minh (ngành Khoa học máy tính), người giữ học bổng toàn phần của trường suốt bốn năm, Minh cho biết điều tuyệt vời nhất ở VGU là con người. "Khi mình được hỏi vì sao 'bỏ phố về quê' thì mình có thể tự tin rằng tại nơi đây, mình có môi trường để phát triển hết khả năng của mình", Minh nói.

Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, 14 giảng viên, viên chức VGU được tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục". PGS-TS Nguyễn Văn Phúc, nguyên Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, nguyên Chủ tịch Hội đồng trường và GS-TS René Thiele trao Kỷ niệm chương cho các thầy cô.

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