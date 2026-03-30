Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Gần 5.000 học sinh Lâm Đồng 'thắp lửa' ngày hội Tư vấn mùa thi 2026
Video Giáo dục

Gần 5.000 học sinh Lâm Đồng 'thắp lửa' ngày hội Tư vấn mùa thi 2026

Nguyên Ân
Nguyên Ân
30/03/2026 10:53 GMT+7

Giữa tiết trời se lạnh của những ngày cuối tháng 3, hơi ấm từ nhiệt huyết của gần 5.000 sĩ tử Lâm Đồng đã làm bừng sáng không gian ngày hội Tư vấn mùa thi 2026. Trở lại Lâm Đồng, 'điểm hẹn' quen thuộc của Báo Thanh Niên không chỉ mang đến những thông tin hướng nghiệp giá trị mà còn tạo nên một không gian trải nghiệm sôi động, đầy cảm hứng cho thế hệ học sinh phố núi.

Những ngày cuối tháng 3, hành trình Tư vấn mùa thi 2026 đã chính thức khép lại chặng đường đầy cảm xúc của mình. Điểm dừng chân cuối cùng là 'phố núi' Lâm Đồng, tại hai ngôi trường quen thuộc: Trường ĐH Đà Lạt và Trường THPT Đức Trọng.

Với sự phối hợp giữa Báo Thanh Niên và Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT Lâm Đồng, ngày hội mang đến không gian tư vấn đa dạng, trực tiếp giải đáp thắc mắc về ngành học, phương thức xét tuyển, cơ hội nghề nghiệp từ các thầy cô là giảng viên đến từ hàng chục trường đại học, cao đẳng ở TP.HCM và nhiều địa phương. Không chỉ là nơi tìm kiếm thông tin, đây còn là dịp để học sinh trải nghiệm môi trường đại học ngay từ sớm.

Suốt hơn 2 thập niên qua, 'phố núi' Lâm Đồng vẫn luôn là những 'điểm hẹn' không thể thiếu, nơi tiếp sức cho gần 5.000 sĩ tử trên hành trình chạm tay vào ước mơ đại học.

Học sinh 'thắp lửa phố núi' trong ngày hội Tư vấn mùa thi 2026 

Không hề là những thông tin khô khan hay số liệu thống kê mang tính ước lệ xa lạ. Sức nóng của hành trình tư vấn còn đến từ những tiết mục văn nghệ sôi động và không gian giao lưu đầy sắc màu tại các gian hàng. Qua những hoạt động trải nghiệm thực tế này, bức tranh về giảng đường đại học hiện lên rõ nét và sinh động hơn với các em học sinh. Đây không chỉ là dịp để giải tỏa áp lực trước kỳ thi, mà còn là cơ hội để các sĩ tử 'phố núi' tiếp cận gần hơn với ngành học yêu thích một cách tự nhiên và đầy hứng khởi.

Gần 5.000 học sinh Lâm Đồng "thắp lửa" ngày hội Tư vấn mùa thi 2026

Gần ba thập kỷ đồng hành cùng sĩ tử cả nước, hơn 20 lần dừng chân tại Lâm Đồng, chương trình đã trở thành một phần ký ức của bao mùa thi. Tại đây, những băn khoăn dần được tháo gỡ, những ước mơ bắt đầu được gọi tên.

Tư vấn mùa thi không chỉ mang đến thông tin, mà còn khơi dậy cảm hứng, tiếp thêm sự tự tin để mỗi học sinh thêm vững vàng hơn trên hành trình chọn ngành, chọn nghề và chọn đúng tương lai của chính mình.

Tin liên quan

3 nhóm lựa chọn giúp thí sinh tối ưu 15 nguyện vọng xét tuyển

3 nhóm lựa chọn giúp thí sinh tối ưu 15 nguyện vọng xét tuyển

Theo đại diện các trường ĐH, chọn môn thi tốt nghiệp THPT vô cùng quan trọng vì liên quan đến các tổ hợp môn xét tuyển ĐH, cần học sinh lớp 12 phải đọc kỹ đề án tuyển sinh của các trường ĐH.

Xét tuyển đại học nhiều phương thức: có thực sự công bằng?

Khám phá thêm chủ đề

Tư vấn mùa thi Tư vấn mùa thi 2026 tư vấn tuyển sinh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận