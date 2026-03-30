Những ngày cuối tháng 3, hành trình Tư vấn mùa thi 2026 đã chính thức khép lại chặng đường đầy cảm xúc của mình. Điểm dừng chân cuối cùng là 'phố núi' Lâm Đồng, tại hai ngôi trường quen thuộc: Trường ĐH Đà Lạt và Trường THPT Đức Trọng.

Với sự phối hợp giữa Báo Thanh Niên và Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT Lâm Đồng, ngày hội mang đến không gian tư vấn đa dạng, trực tiếp giải đáp thắc mắc về ngành học, phương thức xét tuyển, cơ hội nghề nghiệp từ các thầy cô là giảng viên đến từ hàng chục trường đại học, cao đẳng ở TP.HCM và nhiều địa phương. Không chỉ là nơi tìm kiếm thông tin, đây còn là dịp để học sinh trải nghiệm môi trường đại học ngay từ sớm.

Suốt hơn 2 thập niên qua, 'phố núi' Lâm Đồng vẫn luôn là những 'điểm hẹn' không thể thiếu, nơi tiếp sức cho gần 5.000 sĩ tử trên hành trình chạm tay vào ước mơ đại học.

ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Không hề là những thông tin khô khan hay số liệu thống kê mang tính ước lệ xa lạ. Sức nóng của hành trình tư vấn còn đến từ những tiết mục văn nghệ sôi động và không gian giao lưu đầy sắc màu tại các gian hàng. Qua những hoạt động trải nghiệm thực tế này, bức tranh về giảng đường đại học hiện lên rõ nét và sinh động hơn với các em học sinh. Đây không chỉ là dịp để giải tỏa áp lực trước kỳ thi, mà còn là cơ hội để các sĩ tử 'phố núi' tiếp cận gần hơn với ngành học yêu thích một cách tự nhiên và đầy hứng khởi.

Gần 5.000 học sinh Lâm Đồng "thắp lửa" ngày hội Tư vấn mùa thi 2026

Gần ba thập kỷ đồng hành cùng sĩ tử cả nước, hơn 20 lần dừng chân tại Lâm Đồng, chương trình đã trở thành một phần ký ức của bao mùa thi. Tại đây, những băn khoăn dần được tháo gỡ, những ước mơ bắt đầu được gọi tên.

Tư vấn mùa thi không chỉ mang đến thông tin, mà còn khơi dậy cảm hứng, tiếp thêm sự tự tin để mỗi học sinh thêm vững vàng hơn trên hành trình chọn ngành, chọn nghề và chọn đúng tương lai của chính mình.