Gần 600 người được hỗ trợ y tế tại đại lễ Vesak 2025

Sự kiện đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 tại TP.HCM diễn ra từ ngày 2 - 10.5, với nhiều hoạt động.

Trong đó, có một số hoạt động tập trung lượng lớn người dân tham dự như: chiêm bái xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni - Quốc bảo của Ấn Độ tại chùa Thanh Tâm (H.Bình Chánh), chiêm bái xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức tại Việt Nam Quốc Tự, đêm biểu diễn nghệ thuật Phật giáo quốc tế tại Nhà hát Sala, lễ hoa đăng…

Nhiều đội cấp cứu lưu động của Trung tâm Cấp cứu 115 và các bệnh viện được bố trí túc trực ngay tại khu vực tổ chức sự kiện ẢNH: SỞ Y TẾ TP.HCM

Đây là sự kiện văn hóa - tâm linh có quy mô quốc tế, thu hút khoảng 3.000 đại biểu trong nước và quốc tế cùng hàng trăm nghìn lượt người dân, Phật tử từ khắp nơi đến chiêm bái, dự lễ và tham gia các hoạt động cộng đồng. Việc đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân trong điều kiện tập trung đông người là thử thách rất lớn đối với ngành y tế.

Ngày 14.5, thông tin từ Sở Y tế TP.HCM cho biết, sở đã phối hợp Bệnh viện Thống Nhất và Cục Quân y - Bộ Quốc phòng, chỉ đạo Trung tâm Cấp cứu 115, các phòng nghiệp vụ thường trực tại chỗ, chủ động điều phối các bệnh viện trên địa bàn tăng cường nhân sự, đảm bảo lực lượng thực hiện nhiệm vụ y tế trong suốt thời gian tổ chức.

1 người dân bị thương được đội ngũ y bác sĩ khẩn trương sơ cứu và vận chuyển đến bệnh viện chữa trị ẢNH: SỞ Y TẾ TP.HCM

Trong khuôn khổ phục vụ đại lễ Vesak, tại Học viện Phật Giáo Việt Nam, chùa Thanh Tâm có 505 trường hợp cần hỗ trợ y tế, trong đó có 475 ca xử trí tại chỗ và 30 ca chuyển viện.

Tại Việt Nam Quốc Tự có 67 trường hợp hỗ trợ y tế, trong đó có 64 ca xử trí tại chỗ và 3 ca chuyển viện. Các trường hợp cấp cứu chủ yếu do say nắng, say nóng hoặc ngất xỉu do hạ đường huyết vì tập trung đông người, phải xếp hàng dài và chờ lâu.

Ngoài ra, lực lượng y tế trực tại các khách sạn nơi đại biểu quốc tế lưu trú cũng đã xử trí 21 trường hợp, đa số do rối loạn tiêu hóa.

Các phòng y tế được sắp xếp ở các vị trí nhà chờ, chùa Thanh Tâm, công viên Láng Le và Học viện Phật giáo ẢNH: SỞ Y TẾ TP.HCM

Nhờ sự chuẩn bị tốt và phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị, sau 8 ngày diễn ra các hoạt động, tuy có nhiều người dân phải được chăm sóc y tế nhưng lực lượng y tế TP.HCM đã nỗ lực không để xảy ra sự cố y tế nghiêm trọng, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.